Los Lagos recibió más vacunas, pero alcaldes siguen preocupados por el stock

Durante esta jornada la Región de Los Lagos recibió 31.200 nuevas dosis de la vacuna Sinovac, con el fin de reforzar el proceso de inoculación, especialmente en comunas donde se han acusado problemas de stock.

Los Muermos, Puyehue, Maullín y Osorno evidenciaron falta de dosis, pero continuaron vacunando, a excepción de esta última, que retomó hoy las inoculaciones, tras acomodar calendario.

El ministro de Salud, Enrique Paris, dijo que habló "personalmente -incluso por teléfono- con los alcaldes que han dicho que no tienen stock, y no es así; todo se ha ido solucionando".

"Hablé con el alcalde de Osorno a las 12:30 del día y recibió stock. Hablé con la alcaldesa de Puyehue ayer y recibió stock. Hablé persobalmente con la alcaldesa de Viña del Mar (Virginia Reginato) y me duele un poco que ella haya salido diciendo que había atraso, porque hubo una mala interpretación de una funcionaria que dijo que no iban a entregar vacunas en 10 días más, pero eso no era así", recalcó el jefe de la cartera.

PREOCUPACIÓN DE LOS ALCALDES

En el caso de Osorno -que tuvo que detener su proceso de vacunación por falta de stock- el alcalde Jaime Bertin (DC) indicó que venían inoculando a un promedio de 1.600 personas por día, y que solamente recibieron poco más de dos mil dosis, adelantando desde ya que dicha cuantía no será suficiente para poder vacunar a la comunidad.

"Lamentablemente, las vacunas se nos agotaron varios días atrás, (lo que) generó un malestar en la comunidad, porque la gente estaba entusiasmada con todo esto", manifestó el jefe municipal.

"Yo conversé con el ministro (Paris) inmediatamente y puso su buena disposición al servicio de esto; y la verdad es que nos llegaron ayer una cantidad de vacunas, (pero) no lo suficiente: fueron 2.200 y tantas vacunas que nos llegaron, que esperamos que nos alcance para un día y medio, dos días, pero después tenemos que solicitar otra cantidad", enfatizó Bertin.

Jorge Westermeier, alcalde de Maullín, planteó que "el gran problema es que hay anuncios que son del nivel central y, desafortunadamente, al parecer, esos anuncios no tienen la viabilidad desde el punto de vista local".

"Lo que hemos dicho desde siempre desde los municipios es que las coordinaciones se hagan con nosotros y que lógicamente se esté en comunicación, porque, si uno después termina citando a la gente y resulta que no te llega lo que te dijeron, es bien complicado", agregó.

El envío de vacunas que llegaron a la Región de Los Lagos se desglosó de la siguiente manera, a nivel de provincias: Osorno recibió 8.400 dosis, 16.800 fueron para Llanquihue y Palena; y 6.000 para la Provincia de Chiloé.

Hasta la fecha ya se han vacunado 130.000 personas en toda la región.