Los pasos que vienen: La próxima semana se podría votar el retiro del 10% en el Senado

El presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Alfonso De Urresti (PS), aseguró que esperan despachar el proyecto del retiro del 10 por ciento rápidamente, para que sea discutido en la Cámara Alta durante la próxima semana.

La iniciativa -que requería 93 votos favorables- fue aprobada en general por 95 votos a favor, 36 en contra y 22 abstenciones, lo que provocó una nueva derrota para el Gobierno.

"Como presidente de la Comisión de Constitución, he convocado para este viernes a las 10:30 de la mañana para comenzar a abrir el proyecto del retiro del 10 por ciento de las AFP", señaló De Urresti.

"Queremos abordarlo, queremos el lunes despacharlo hasta en su totalidad y poder tenerlo en sala la próxima semana y votarlo para convertir, de una vez por todas, en ley este retiro el 10 por ciento. De esta manera ayudar directamente a la población y a los millones de chilenos y chilenas que necesitan estos fondos", agregó el senador.

Así, el viernes la comisión votará en general el proyecto para luego pasarlo al Senado que, de aprobarlo, lo devolverá a la Comisión de Constitución para que se inicie el debate del articulado en particular. Tras este trámite, el proyecto vuelve al Senado en el que podría ser su último paso para convertirse en ley si es que es aprobado.

Llamado a un mayor esfuerzo fiscal

En tanto, el senador Francisco Chahuán (RN), hizo un llamado al Gobierno a mejorar su propuesta, con el fin de poder ir en ayuda inmediata de la clase media de manera "universal", y así evitar la aprobación del proyecto.

"Hacemos el llamado al Gobierno a dimensionar el tamaño de la crisis que hoy día está enfrentando a la clase media, eso implica poder reforzar su propuesta inicial que ascendía a cerca de 800 millones de dólares", sostuvo Chahuán, agregando que "creemos que hay que imprimir no solamente un mayor esfuerzo fiscal, sino también más celeridad para que estas ayudas lleguen a los trabajadores que hoy día lo están pasando mal".

"Pero adicionalmente a ello nosotros esperamos que la maraña burocrática que hoy día está establecida para obtener esos beneficios, por ejemplo, la actualización de la ficha social de hogares, claramente, no sea un requisito y que tengamos la capacidad de hacer beneficios universales", reafirmó.

Cuestionamientos al Gobierno ante posible veto

En tanto, el senador Guido Girardi (PPD) emplazó al Ejecutivo por utilizar los vetos presidenciales para hacer retroceder los proyectos que han sido aprobados en el Congreso.

"Un Gobierno que en vez de dar respuestas concretas, lo que hace es una campaña del terror, acompañado por los grandes grupos económicos del país en una campaña de: amenaza, chantaje, de persecuciones. Lo único que eso va a generar (...) es rabia, frustración por parte de la gente, porque ve un Gobierno que le da la espalda", fustigó el senador.

"Esto es lo mismo que pasó la ley que impide el corte de los servicios básicos: hay gente que no puede pagar el agua, la luz, que no puede pagar su internet, que no puede pagar el gas. Este proyecto que fue aprobado mayoritariamente, el Gobierno lo está intentando bloquear a través de un veto", lamentó Girardi.

"La pregunta es a quién defiende el Gobierno: ¿Defiende la gente que está viviendo estos problemas dramáticos o está defendiendo estos intereses económicos?", sentenció.