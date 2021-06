Los tres retiros del 10% bastarían para vacunar al 70% de la población mundial

La revista británica The Economist alertó este viernes que las principales economías del planeta están desaprovechando una oportunidad de oro para salir rápido de la crisis provocada por la pandemia del Covid-19, al negarse a ayudar efectivamente a la vacunación mundial.

"Inocular aproximadamente el 70% de la población del planeta para abril, calcula el FMI, costaría sólo 50.000 millones de dólares", señaló el tabloide en el artículo "The West is passing up the opportunity of the century" ("Occidente está desaprovechando la oportunidad del siglo").

El calculo del Fondo Monetario Internacional representa un 0,13 por ciento del producto interno bruto (PIB) del G7, que está integrado por Estados Unidos, Japón, Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia y Canadá.

Pero, además, esta suma equivale al dinero pagado en los tres retiros de los fondos de las AFP, que han movilizado 49.925 millones de dólares desde agosto de 2020 al 4 de junio pasado, según el último balance de la Superintendencia de Pensiones.

De acuerdo al reporte del lunes del ente regulador, con el primer giro del 10% se llegó a 10.936.721 afiliados y beneficiarios que habían ingresado sus solicitudes por el primer retiro de fondos, de los cuales el 98,4% ya recibió el dinero, unos 21.000 millones de dólares.

Por el segundo retiro, en tanto, de las 8.546.495 personas que ingresó exitosamente su solicitud, el 96,6% ya cuenta con sus respectivos pagos. Esto implicó un desembolso de 16.764 millones de dólares.

Finalmente, en relación con el tercer retiro, aprobado este 2021, 6.312.548 afiliados y beneficiarios solicitaron sus fondos y el pago llega al 93,9%. Los fondos movilizados suman 12.033 millones de dólares.

Asimismo, la Superintendencia de Pensiones indicó que los pagos de las liquidaciones de pensiones de alimentos, al 4 de junio, llegaron 325.628, es decir, un 83,7% del total de los pagos autorizados por los tribunales de familia.

Según The Economist, los 50.000 millones de dólares que bastarían para vacunar al 70% de la población le supondría al G7 desembolsar solamente una quinta parte de la cantidad que sus siete miembros se han comprometido a gastar cada año para ayudar a otros países, y representaría un beneficio económico acumulado para 2025, en términos de aumento de la producción mundial, de 9 billones de dólares, sin hablar de las vidas que se salvarán.