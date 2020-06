Magíster en Salud Pública: "Es impensable levantar la cuarentena en Santiago"

Juan Carlos Said, internista del Hospital Sótero del Río, planteó en Cooperativa que no existen condiciones para levantar la cuarentena en el Gran Santiago, ante el aumento de los casos de Covid-19.

La capital se encuentra en su tercera semana de cuarentena total y se espera que este miércoles las autoridades de Salud realicen un nuevo anuncio sobre esta situación.

En conversación con Lo que Queda del Día, el especialista manifestó que "es impensable sostener que esta cuarentena debe levantarse en Santiago, yo creo que lo más probable es que si no ha habido ninguna reducción en número de hospitalizados, ni una reducción sostenida en el número de contagios, es insostenible pensar que esto se pueda levantar y probablemente debería prolongarse por dos semanas más".

"Ese es el escenario más realista dadas las circunstancias puntuales, de que ningún indicador relevante ha mejorado. No hemos reducido los casos, no se ha reducido el número de fallecidos y no se ha reducido el número de hospitalizados", aseveró.

Al ser consultado sobre el estado actual de la red pública, Said dijo que "yo creo que la palabra es esa, yo creo que ningún colega que atienda en hospital público va a decir que no se vive en un colapso (...) en años, nunca había visto que se trasladara desde Santiago adultos a regiones, nunca había visto ni en campaña de invierno".

"El hospital está haciendo un esfuerzo dramático por aumentar su número de camas. Yo creo que literalmente si se pudieran colgar pacientes en el techo, habrían pacientes colgados", destacó.

Said dijo que "parece que la demanda por camas no se agota y yo creo que ahí justamente está el problema, que las medidas que deberían estar orientadas a disminuir el número de contagios no necesariamente han sido las que se han priorizado".