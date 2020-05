10:42 - | [Radio en vivo] Mañalich y caso de niño que murió en el Hospital Calvo Mackenna: "Acompañamos a la familia y nos duele muy profundamente el fallecimiento" #CooperativaEnCasa

10:25 - | [Radio en vivo] Doctor Pablo Vial: Probablemente llegaremos la próxima semana al peak de esta ola de coronavirus #CooperativaEnCasa

10:20 - | [Radio en vivo] Doctor Pablo Vial: La capacidad de testeo en la Región Metropolitana está bastante copada, se están haciendo todos los test que es posible #CooperativaEnCasa

09:42 - | El presidente de la Federación de Trabajadores de Paris: La AFC juega con los sentimientos de los trabajadores también al no ofrecer comunicación idónea... Se tiran la pelota entre las empresas y la AFC #CooperativaEnCasa

09:39 - | El presidente de la Federación de Trabajadores de Paris: Con fecha de pago al día 30 de abril, recién ayer un 40% recibió remuneración, y el resto no sabía qué pasaba, y ahí Cencosud suspende el pacto de protección al empleo #CooperativaEnCasa

09:39 - | Además, esta semana se han realizado más de 140 mil fiscalizaciones por el uso de mascarillas obligatorias, según las disposiciones sanitarias: representa un aumento de 39 por ciento

09:38 - | Durante esta semana, también, "se han aumentado fiscalizaciones en cordones sanitarios en más de 208 mil", agregó

09:37 - | Daza cifró en más de 1.800.000 las fiscalizaciones sanitarias totales desde que el Gobierno comenzó el Plan Covid %uD83D%uDCFAEN VIVO: Subsec @pdazan junto a @SeremiSaludRM, Paula Labra, informan número de fiscalizaciones y sumarios en el marco del #PlanCoronavirus https://t.co/D1gy5tCPIH — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) May 8, 2020

09:37 - | El presidente de la Federación de Trabajadores de Paris: Nos sentimos realmente abandonados, porque debieron enviar un comunicado a todos sus trabajadores al acogerse a esa ley, y hasta el día de hoy no se ha hecho #CooperativaEnCasa

09:34 - | La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, detalló que, en la última semana, "las fiscalizaciones sanitarias han aumentado en 22 por ciento y los sumarios han incrementado en 50 por ciento" #CooperativaEnCasa %uD83D%uDCFAEN VIVO: Subsec @pdazan junto a @SeremiSaludRM, Paula Labra, informan número de fiscalizaciones y sumarios en el marco del #PlanCoronavirus https://t.co/D1gy5tCPIH — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) May 8, 2020

09:33 - | El presidente de la Federación de Trabajadores de Paris, Jorge Francovich, sobre la decisión de Cencosud de acogerse a la Ley de Protección al Empleo: Esto no fue una negociación entre los trabajadores y la empresa #CooperativaEnCasa

08:48 - | Presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches: Valoro que el Presidente esté siempre mirando los números y que tenga una actitud proactiva #CooperativaEnCasa

08:46 - | Presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches: Estamos interesados en colaborar y no en protagonismos personales #CooperativaEnCasa

08:45 - | Presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches: Hay una polarización que quizás no va a ayudar a darle soluciones a los ciudadanos #CooperativaEnCasa

08:45 - | Presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, por amenazas en su contra: No ha sido nada sencillo, pero me lo tomo con bastante sobriedad #CooperativaEnCasa

08:42 - | Presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches: Me parece que es absolutamente fuera de foco sancionar a un doctor por contagiarse #CooperativaEnCasa

08:38 - | Presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches: Esta cantidad de más de mil casos diarios es como un tsunami para la red pública #CooperativaEnCasa

08:37 - | Presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches: A algunos países esto les reventó en la cara, nosotros estábamos un poco más preparados #CooperativaEnCasa

08:34 - | Presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches: Estamos preocupados por la sobrecarga de algunos centros de salud, particularmente del Hospital San José #CooperativaEnCasa

08:31 - | La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, conversa con El Diario de Cooperativa #CooperativaEnCasa

07:56 - | [Radio en vivo] Subsecretario Galli: Las botillerías muchas veces venden no sólo alcohol, sino también alimentos. Muchas veces es indistinguible esa situación #CooperativaEnCasa

07:52 - | Durante la cuarentena total que inicia este viernes, las botillerías funcionarán hasta las 18:00 horas en Quilicura; hasta las 20:00 horas en Cerrillos; y entre 12:00 y 19:00 horas en San Joaquín #CooperativaEnCasa

07:50 - | [Radio en vivo] Subsecretario Galli: Los funcionarios municipales colaborarán con la fiscalización, pero no sustituirán a Carabineros ni la PDI en el control del orden público; sería inconstitucional #CooperativaEnCasa

07:49 - | [Radio en vivo] Subsecretario Galli: Los datos muestran que en todas las comunas se han reducido los delitos de mayor connotación social #CooperativaEnCasa

07:46 - | [Radio en vivo] Subsecretario Juan Francisco Galli y detenciones del 1 de mayo: "Si la prensa no cumple con las normas de orden público, se procede" #CooperativaEnCasa

07:41 - | [Radio en vivo] Subsecretario @GalliJF: No todos los territorios tienen la misma solución, la misma receta; la intensidad de las acciones depende mucho del territorio y las circunstancias #CooperativaEnCasa

07:40 - | [Radio en vivo] Subsecretario Juan Francisco Galli (@GalliJF): Se han reducido un 35 por ciento los delitos de mayor connotación social, pero no todos los territorios son iguales #CooperativaEnCasa

07:39 - | [Radio en vivo] Subsecretario @GalliJF: El despliegue de Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad para controlar que se cumplan las cuarentenas es bastante inédito #CooperativaEnCasa

07:38 - | [Radio en vivo] El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli (@GalliJF), conversa desde Antofagasta con El Diario de Cooperativa #CooperativaEnCasa

00:33 - | [VIDEO] Tres carros lanzaagua de Carabineros se sumaron a las labores de sanitización en las calles de la capital: comenzaron en Quinta Normal y después se trasladarán a otras comunas como La Florida, La Granja, Cerrillos y Lo Espejo.

00:27 - | Hasta #Antofagasta llegó esta noche el ministro del Interior, Gonzalo Blumel: Está acompañado del general director de Carabineros y el director general de la PDI #CooperativaEnCasa Esta noche aterrizó en #Antofagasta el Ministro del Interior, Gonzalo Blumel, junto al General Director de Carabineros, Mario Rozas y el Director General de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa. A su llegada personal FACH aplicó medidas sanitarias y toma de temperatura pic.twitter.com/6UK9RbN1yQ — Dayane Carolina (@Dayane_Marquez) May 8, 2020

19:25 - | Alcalde de Santiago por millonario aporte del Gobierno de municipios: Es un tremendo esfuerzo del Gobierno, el Estado está al límite, es un balón de oxígeno que nos durará tres a cuatro meses #CooperativaEnCasa

19:22 - | Alcalde de Santiago: La fiscalización va a ser mayor a partir de hoy, eso es una alegría #CooperativaEnCasa

19:22 - | Alcalde de Santiago: Descarto que en el primer semestre volvamos a clases en la comuna; el segundo semestre será una fecha propicia #CooperativaEnCasa

19:21 - | Alcalde de Santiago dijo que el "retorno seguro" generó "una falsa expectativa de que estábamos ganando la batalla al coronavirus" #CooperativaEnCasa

19:20 - | Alcalde de Santiago: Estamos pasando de familias vulnerables a familias de clase media pidiéndonos mercadería #CooperativaEnCasa

19:17 - | Alcalde de Santiago: Hay gente que está pasando hambre; ahí El Matadero donó cajas de mercadería, el Municipio compró también 5.000 cajas. Todo está enfocado en la ayuda social #CooperativaEnCasa

19:16 - | Alcalde de Santiago: En la comuna han sido bastante obedientes del toque de queda, la fiscalización ha aumentado. Ha sido dispar en estas ocho semanas #CooperativaEnCasa

19:15 - | Alcalde de Santiago: Tenemos un tema con las ferias libres, hay 14 en la comuna, no se respeta distancia social, van familias completas a comprar. Hay medidas simples que cuesta llevarlas a cabo #CooperativaEnCasa

19:10 - | Alcalde de Santiago: Los porfiados de siempre están incumpliendo la cuarentena, hay una multiplicidad de factores, somos el centro de la región y eso nos está trayendo consecuencias con aumento de contagios #CooperativaEnCasa [Radio en Vivo %uD83D%uDCFB] En Lo Que Queda del Día conversamos con el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri (@AlessandriFelip), al cumplirse ocho semanas de cuarentena en la comuna: https://t.co/QkQdgHeoEe



Comenta usando #CooperativaEnCasa pic.twitter.com/J350dl4jpM — Cooperativa (@Cooperativa) May 7, 2020

18:45 - | Senador Francisco Chahuán (RN) planteó al Ejecutivo un "bloqueo" de la Región Metropolitana: "Se va a estudiar y mañana el Minsal va a hacer anuncios respecto de las cuarentenas" #CooperativaEnCasa

18:43 - | "Va a ser imposible que la gente cumpla la cuarentena si no tiene garantizado su ingreso", dijo la senadora Goic

18:42 - | La senadora Carolina Goic (DC) insistió en "la necesidad de aumentar el testeo, que es fundamental, el cómo garantizamos el aislamiento, la mejor coordinación con la atención primaria" #CooperativaEnCasa

16:15 - | Pese a cancelar todas las actividades sociales, la familia real belga reconoció su primer caso de Covid-19 #CooperativaEnCasa

13:24 - | Largas filas en bancos, cajas de compensación y supermercados de San Miguel, La Cisterna, La Florida, Macul, San Joaquín y otras de las 12 comunas del Gran Santiago que mañana entrarán en cuarentena

12:53 - | "Nunca es suficiente", dice la alcaldesa de Peñalolén sobre los recursos anunciados por el Ejecutivo para los municipios #CooperativaEnCasa

12:52 - | Alcaldesa Leitao: Aquí hay un problema, que es que no tenemos el 100 por ciento de los datos. Se los pedimos al Gobierno para poder tomar otras medidas #CooperativaEnCasa

12:50 - | Alcaldesa de Peñalolén: "La cuarentena llegó tarde" #CooperativaEnCasa

12:49 - | Alcaldesa Leitao tras reunión con Piñera: El Presidente fue enfático y reiteró lo estresado que estaba el fisco #CooperativaEnCasa

12:47 - | "No sólo tenemos menos ingresos, sino que también tenemos más gastos", destaca la alcaldesa de Peñalolén #CooperativaEnCasa

12:26 - | La alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, conversa con Cooperativa sobre el anuncio de más recursos a los municipios #CooperativaEnCasa

12:21 - | Ernesto Triviño, especialista en educación: El retorno a clases, dada la situación como la conocemos actualmente, me parece riesgoso desde el punto de vista sanitario el retorno. Nuestras salas son muy pequeñas #CooperativaEnCasa

12:20 - | "No debería rendirse el Simce, los resultados van a estar sesgados", insiste el Director del Centro UC para la Transformación Educativa (CENTRE UC) #CooperativaEnCasa

12:19 - | "Hemos escuchado muy buenos comentarios y muy buena recepción del Gobierno", dice Ernesto Triviño sobre las propuestas educacionales hechas al Ejecutivo #CooperativaEnCasa

12:17 - | En materia de educación, la Mesa social propuso al Gobierno que no haya Simce, que no exista repitencia y que no vuelvan los alumnos a clases sin un proceso de adaptación y conversación sobre lo que ha pasado #CooperativaEnCasa

12:13 - | "En un semestre no vamos a solucionar el problema", dice Ernesto Triviño, especialista en educación y miembros de la mesa social Covid #CooperativaEnCasa

12:11 - | Especialista en Educación parte de la mesa social Covid: Propusimos reducir la presión y la rendición de cuentas sobre el sistema escolar, eso significa suspender el SIMCE y hacer voluntaria por este año la evaluación docente #CooperativaEnCasa

12:10 - | Director del Centro UC para la Transformación Educativa: Desde ahora se tendrían que generar planes de apoyo a las escuelas y pensar en un regreso en julio, agosto, que no sabremos si será de todos o paulatino #CooperativaEnCasa

12:09 - | Especialista: Me alegro que el Gobierno no se haya aventurado a dar una fecha de retorno a clases #CooperativaEnCasa

11:48 - | [Radio en vivo] Subsecretario de Agricultura, José Ignacio Pinochet: "No hay ninguna razón para temer alzas desmedidas ni que la gente acapare alimentos" #CooperativaEnCasa %uD83D%uDCFBEstamos al aire en @Cooperativa (93.3), conversando con @sesnaola y @rovaretti, sobre el buen funcionamiento de la cadena de abastecimiento de alimentos en el país, en medio de pandemia del #Covid_19. %u27A1%uFE0F https://t.co/RRlVJupjVb — José Ignacio Pinochet Olave (@JI_Pinochet) 7 de mayo de 2020

11:44 - | [Radio en vivo] Subsecretario de Agricultura, José Ignacio Pinochet: Hay sólo entre 19 y 21 alcaldes que no han podido hacer funcionar las ferias libres #CooperativaEnCasa

11:32 - | El director del Centro UC para la Transformación Educativa (CENTRE UC), Ernesto Triviño, conversa con Cooperativa sobre al eventual retorno a clases #CooperativaEnCasa

11:31 - | Piñera e ingreso familiar: Vamos a hacer todo lo que esté nuestro alcance para que ese ingreso familiar de emergencia llegue a las familias, eso incluye la posibilidad de un veto presidencial #CooperativaEnCasa

11:29 - | Piñera dice que habló con Trump de los tratamientos terapéuticos, las dificultades de la economía americana. "Tuvo palabras de elogio por la forma en que Chile está enfrentando esta pandemia sanitaria y social" #CooperativaEnCasa

11:28 - | Piñera habla de un "esfuerzo fiscal gigantesco" y que el fisco no tiene una capacidad infinita, que se está llegando al límite de la capacidad responsable de uso de las arcas fiscales #CooperativaEnCasa

11:26 - | Piñera por proyecto de ingreso familiar de emergencia: No hagamos esperar a esto 4,5 millones de chilenos y chilenas. Tenemos que actuar con responsabilidad #CooperativaEnCasa

11:26 - | Piñera pide, mencionando a los alcaldes, a actuar con empatía y no con "populismo o demagogia" #CooperativaEnCasa

11:24 - | Presidente Piñera: Estamos enfrentando tiempos difíciles y en tiempos difíciles no hay soluciones fáciles #CooperativaEnCasa

11:24 - | Piñera: Los municipios también tendrán que apretarse el cinturón. Todos vamos a tener que ajustarnos el cinturón #CooperativaEnCasa

11:22 - | Piñera: El Estado va a financiar toda la pérdida de ingresos que signifique la prórroga del pago de contribuciones y del permiso de circulación. Vamos a inyectar recursos adicionales por 80 mil millones de pesos #CooperativaEnCasa

11:22 - | Piñera anuncia decreto que aumentará capacidades de fiscalización de funcionarios municipales #CooperativaEnCasa

11:22 - | "Los alcaldes son la primera línea" en esta situación, dice el Presidente Piñera #CooperativaEnCasa

11:21 - | Presidente Piñera: Alcalde, gobierno, todas las autoridades somos un equipo (...) No debemos pensar en la lógica gobierno.-oposición. Debemos pensar que somos un equipo #CooperativaEnCasa

11:20 - | Piñera habla de una tercera etapa, que no tiene fecha, que será el retorno de los estudiantes cuando se tenga seguridad de que "será seguro" #CooperativaEnCasa

11:19 - | Piñera dice que los funcionarios públicos que no son de riesgos deberán volver a trabajar. "Ese proceso está en marcha y está avanzando", destaca #CooperativaEnCasa

11:19 - | El Mandatario asegura que acaba de hablar con el Presidente de Estados Unidos, uno de los países más golpeados del mundo por la pandemia #CooperativaEnCasa

11:18 - | Presidente Piñera insiste en el retorno seguro: Nadie va a retornar a sus labores si no podemos otorgar condiciones razonables #CooperativaEnCasa

11:17 - | Piñera: Dos cosas nos pueden dar tranquilidad, la tasa de mortalidad en Chile es una de las más bajas de América Latina y nuestro sistema de salud, estresado, está respondiendo #CooperativaEnCasa

11:16 - | Lo que está pasando en Ñuble, en O'higgins, en La Araucanía son señales positivas de las medidas que junto hemos tomado, remarca Piñera #CooperativaEnCasa

11:16 - | Piñera: Hemos hecho muchos testeos, eso es bueno porque logramos identificar a los enfermos y aislar a sus contactos estrechos #CooperativaEnCasa

11:15 - | "Quiero dar una señal de tranquilidad. Chile se preparó temprano y por eso logramos algunos éxitos de los que es bueno tener conciencia", dice Piñera #CooperativaEnCasa

11:14 - | "Nada reemplaza lo que cada uno de ustedes puede hacer en su vida personal", remarca el Mandatario. Apunta al lavado de manos, distanciamiento social y no bajar los brazos #CooperativaEnCasa

11:14 - | "El adversario, el enemigo, el coronavirus es un adversario formidable", dice Piñera. "No debemos bajar los brazos, no debemos relajarnos, no debemos descuidarnos", añade #CooperativaEnCasa

11:13 - | Presidente Piñera realiza alocución desde La Moneda: Una es la pandemia del coronavirus, la otra es la pandemia de la recesión #CooperativaEnCasa

09:38 - | El alcalde de San Miguel sostiene que era necesario que el "Gobierno hubiera aportado para apoyarnos en el área de asistencia social" #CooperativaEnCasa

09:35 - | Hicimos una modificación presupuestaria para entregar toda la asistencia social que nuestros vecinos puedan requerir, dice el alcalde de San Miguel, Luis Sanhueza #CooperativaEnCasa

09:34 - | El alcalde de San Miguel detalla que hay una olla común en un sector de la comuna al igual que un empresario que apoya con raciones. Dice que de ser necesario se habilitarán colegios para ollas comunitarias #CooperativaEnCasa

09:32 - | "A los alcaldes nos ha tocado pesado", dice el jefe comunal de San Miguel. Asegura que han debido reasignar recursos a la compra de elementos de protección para funcionarios de salud y brindar ayuda social #CooperativaEnCasa

09:31 - | El alcalde de San Miguel dice que vigilan seis torres de departamentos en la comuna en que viven cerca de 8 mil personas, lo que puede transformarse en un brote si hay contagios #CooperativaEnCasa

09:26 - | Alcalde de San Miguel, Luis Sanhueza, apunta a tres ejes claves; Brindar atención de salud oportuna, la asistencia social y vigilancia sanitaria #CooperativaEnCasa

09:25 - | Alcalde de San Miguel, Luis Sanhueza, y cuarentena obligatoria: La fiscalización va a ser clave #CooperativaEnCasa

09:24 - | El alcalde de San Miguel destaca fiscalización a hogares de adultos mayores y obras de construcción de edificios #CooperativaEnCasa

09:22 - | Alcalde de San Miguel resalta importancia de la cuarentena en su comuna para evitar más contagios y muertes #CooperativaEnCasa

09:10 - | El alcalde de San Miguel, Luis Sanhueza, conversa con Cooperativa sobre la cuarentena obligatoria a la que entrará su comuna este viernes #CooperativaEnCasa

09:07 - | Ciudadanos bolivianos piden al Consulado General de Bolivia regresar a su país y que se les garantice un albergue para no estar a la intemperie mientras se consigue el viaje: Jueves%uD83D%uDD35 Providencia. 8:31 a.m. Ciudadanos bolivianos pernoctan en el exterior del Consulado General de Bolivia. Piden volver al país y un albergue para no estar a la intemperie mientras se logra el regreso. Dicen que del cónsul saben poco y nada // @Cooperativa pic.twitter.com/iI7PCwlPRb — Jean Claude Penjean (@JCPenjean) May 7, 2020

09:02 - | El ministro de Hacienda: Estamos en una agenda de trabajo con las municipalidades, y tenemos un plan de ayuda para la caída de ingresos que han experimentado #CooperativaEnCasa

08:59 - | El ministro de Hacienda: Agradezco el gesto de Bomberos, porque entendieron el momento que vive el país. Cuando la torta de recursos fiscales se achica, sería incomprensible que exijan un pedazo del tamaño en un año normal #CooperativaEnCasa

08:58 - | El ministro de Hacienda y la Ley de Protección al Empleo: Es tan fácil quedarse pegado en el caso específico, y perder de vista que aprobamos una gran ley que está permitiendo salvar empleos #CooperativaEnCasa

08:53 - | Ministro de Hacienda por la repartición de las utilidades en grandes empresas acogidas a la Ley de Protección del Empleo: Vivimos una situación excepcional, y eso dificulta una fiscalización. Llamamos a la responsabilidad individual #CooperativaEnCasa

08:50 - | El ministro de Hacienda: En algún momento los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia liberarán este programa y se asume que pueden generar ingreso, entonces va a ser necesario otro instrumento #CooperativaEnCasa

08:43 - | El ministro de Hacienda, Ignacio Briones: Uno puede pretender que esta crisis se acaba en tres meses, pero ese es un escenario voluntarista... No podemos gastarnos todas las municiones, porque sabemos que esto va a seguir #CooperativaEnCasa

08:03 - | Subsecretario de Redes Asistenciales: Vamos a recibir varias olas de contagios de coronavirus, y esas se han dado en distintos momentos en cada una de las ciudades #CooperativaEnCasa

07:58 - | Subsecretario de Redes Asistenciales: Somos un país que se anticipó bastante, los primeros días de febrero ya habíamos mandatado a la Cenabast para comprar 30 millones de elementos de protección personal para personal de salud #CooperativaEnCasa

07:57 - | Subsecretario de Redes Asistenciales: Los pacientes con coronavirus de más alta complejidad siempre van a ser atendidos en las unidades de pacientes críticos, que están en los hospitales #CooperativaEnCasa

07:56 - | Subsecretario por uso de Espacio Riesco: Si necesitamos trasladar a pacientes de coronavirus de baja gravedad, porque son camas básicas, también lo podremos hacer, porque dispusimos distintas áreas, al igual que en los hospitales #CooperativaEnCasa

07:53 - | Subsecretario por uso de Espacio Riesco: En inicio vamos a trasladar pacientes hospitalizados en camas básicas, para disponer de las camas que usaban en los hospitales para pacientes de menor complejidad con coronavirus #CooperativaEnCasa

07:50 - | Subsecretario de Redes Asistenciales: Tenemos un poco más de 600 ventiladores disponibles para atender a cualquier paciente que lo requiera #CooperativaEnCasa

07:46 - | Subsecretario de Redes Asistenciales descarta eventual "colapso" del Hospital Padre Hurtado: Estamos trasladando pacientes todos los días, por lo que si un hospital tiene mayor ocupación, vamos a derivar pacientes a otro establecimiento #CooperativaEnCasa

07:45 - | El subsecretario Arturo Zúñiga conversa con El Diario de Cooperativa: [En vivo] El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga (@arturozunigaj), conversa con #CooperativaEnCasa sobre el estado de la red en medio de la pandemia https://t.co/QkQdgHw02O pic.twitter.com/dTG4vbyvqm — Cooperativa (@Cooperativa) May 7, 2020

01:40 - | Alcalde de Lo Espejo: "Sabemos que uno de los focos importantes de esta pandemia son las vegas de Santiago, por eso pedimos a la autoridad que las cierre dos días a la semana, puede ser domingo o lunes, lo que no hace ningún daño a la economía, pero permitirá disminuir el contagio" #CooperativaEnCasa

01:39 - | Alcalde de Lo Espejo: "Hoy día las botillerías no son de primera necesidad. No deberían estar abiertas, y no nos responsabilicen a nosotros, los alcaldes" #CooperativaEnCasa

01:38 - | Alcalde de Lo Espejo: "Los comerciantes tienen que cerrar más temprano, no pueden estar funcionando hasta el toque de queda a las 10 (de la noche). Deberían estar abiertos los negocios de primera necesidad" #CooperativaEnCasa

01:38 - | La cuarentena "es una medida bastante drástica para que podamos disminuir el contagio", recalcó Miguel Ángel Bruna, alcalde de Lo Espejo #CooperativaEnCasa

22:16 - | "Tenemos servicios policiales junto al Ejército que están haciendo recorrido por toda la comuna y a posterior en distintos puntos se van a ubicar controles", añadió Espinoza.

22:14 - | El oficial de ronda de la prefectura Rinconada, el teniente Cristopher Espinoza, detalló que "en Cerrillos ha habido cinco detenciones por el toque de queda y por la cuarentena total".

22:12 - | Varios detenidos se han registrado en la comuna de Cerrillos durante el primer día de cuarentena obligatoria.

19:28 - | Alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro: Tenemos 394 personas contagiadas (...) son los jóvenes que están haciendo una vida social activa y la gente que sale a trabajar #CooperativaEnCasa

19:25 - | Alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro: Siete personas ya se han muerto en mi comuna, seis de ellos eran adultos mayores #CooperativaEnCasa

19:24 - | Alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro: Pido más compromiso de las empresas privadas, que trabajemos los públicos y privados, también el Gobierno puede hacer más esfuerzos #CooperativaEnCasa

19:22 - | Alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro: El Estado debiera congelar las cuentas de la luz y el agua #CooperativaEnCasa

19:22 - | Alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro: Los municipios estamos soportando el déficit presupuestario que vamos a tener durante este año #CooperativaEnCasa

19:18 - | Alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro: Tenemos que cuidarnos o esto se puede convertir en una tragedia #CooperativaEnCasa

19:16 - | Alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro: Nuestro sistema de salud está colapsando y espero equivocarme, pero morirá mucha gente #CooperativaEnCasa

19:15 - | Alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro: Hay una falta de fiscalización en las cuarentenas #CooperativaEnCasa

19:15 - | La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, conversa con Lo que Queda del Día #CooperativaEnCasa

18:42 - | Parque del Recuerdo confirmó que sus 3 cementerios no tendrán acceso a visitas entre 8 y 10 de mayo, acogiendo el llamado a no asistir a estos recintos en el "día de la madre", para evitar aglomeraciones y la posibles contagios de Covid-19 #CooperativaEnCasa

18:22 - | "Afortunadamente el Gobierno ha accedido, agradezco la gestión del ministro del Interior particularmente", destacó el alcalde de La Florida.

18:22 - | El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, planteó que "claramente la situación está mucho más complicada que lo que todos creíamos, hace varias semanas veníamos hablando de la necesidad de ampliar las medidas".

17:25 - | "Solo en esta comuna vamos a tener más de 100 efectivos de Carabineros adicionales para el cumplimiento de estas medidas, para poder asegurar estos propósitos, porque el compromiso que nosotros hemos adoptado y hemos tomado es que hoy día la prioridad fundamental es cuidar la salud, pero también preocuparse de la seguridad integral de las personas", dijo el titular de Interior

17:24 - | El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, anunció un plan de reforzamiento de la dotación de Carabineros para la comuna de San Miguel #CooperativaEnCasa

13:22 - | Alcalde de Renca, Claudio Castro: El toque de queda es letra muerta, no hay ninguna fiscalización nocturna, han aumentado los delitos violentos, hemos tenido balaceras, riñas callejeras. Los militares siguen estando guardados #CooperativaEnCasa

13:20 - | Alcalde de Renca, Claudio Castro: No es suficiente decretar cuarentena total en 12 comunas #CooperativaEnCasa

12:56 - | [Radio en vivo] Alcalde de La Granja, Felipe Delpin: Yo le planteé al Presidente y a toda la mesa Covid más control de Carabineros y Fuerzas Armadas #CooperativaEnCasa

12:55 - | [Radio en vivo] Alcalde de La Granja, Felipe Delpin: Quedan fuera comunas como Maipú, no se cuales fueron los criterios

12:53 - | [Radio en vivo] Alcalde de La Granja, Felipe Delpin: Le pedimos al Gobierno que sea generoso, abramos la billetera porque recurso hay

12:52 - | [Radio en vivo] Alcalde de La Granja, Felipe Delpin, e Ingreso Familiar de Emergencia: Los recursos económicos están para hacer un esfuerzo un poco mayor

12:51 - | [Radio en vivo] Alcalde de La Granja, Felipe Delpin: La cuarentena tiene que venir con un apoyo importante del Gobierno

12:50 - | [Radio en vivo] Alcalde de La Granja, Felipe Delpin: Tenemos un alto porcentaje de vecinos que tienen trabajo informales, que salen día a día a ganarse el pan

12:47 - | [Radio en vivo] Alcalde de La Granja, Felipe Delpin, y cuarentena en la comuna: Estamos preocupados y ocupados con lo que viene, pero era algo necesario #CooperativaEnCasa

12:18 - | [Radio en vivo] Alcalde de Macul, Gonzalo Montoya, valora ingreso a la cuarentena, "pero creemos que llega tarde" #CooperativaEnCasa

12:07 - | Latam anunció uso obligatorio de mascarillas para pasajeros y funcionarios desde el 11 de mayo #CooperativaEnCasa

09:38 - | Raphael Bergoeing, presidente Comisión Nacional de Productividad: ¿Cuándo si no ahora el Estado hará el esfuerzo de utilizar la mayor cantidad de recursos posible para reducir la posibilidad de que gente la esté pasando tan mal? #CooperativaEnCasa

09:38 - | Raphael Bergoeing, presidente Comisión Nacional de Productividad: El Estado debe entrar coercitivamente e imponer regulaciones a los privados que se cumplan en momentos como éste, para que el objetivo público pueda ser alcanzado #CooperativaEnCasa

09:33 - | Raphael Bergoeing, presidente Comisión Nacional de Productividad: Una lección es que en momentos de crisis uno valoriza la importancia del Estado, tiene un rol fundamental, que no significa que los privados puedan lavarse las manos #CooperativaEnCasa

09:32 - | Raphael Bergoeing, presidente Comisión Nacional de Productividad: La situación actual "pone en entredicho la capacidad del país de enfrentar no sólo esta pandemia, sino catástrofes en general" #CooperativaEnCasa

09:32 - | Economista Raphael Bergoeing, presidente Comisión Nacional de Productividad: Crisis como ésta evidencian la incapacidad del Estado de cumplir con su obligación, por ejemplo, de llegar de forma oportuna con recursos a la gente #CooperativaEnCasa

07:52 - | Director Sótero del Río: La respuesta ha sido maravillosa, de funcionar todo el sistema público y privado como si fuéramos un solo hospital; genera un espíritu de que trabajamos todos como equipo #CooperativaEnCasa

07:52 - | Director Sótero del Río y hospital de campaña que se instalará a un costado del recinto: Permitirá facilitar el acceso a pacientes de baja complejidad y aumentará la disponibilidad de camas de ese tipo #CooperativaEnCasa

07:48 - | Director Sótero del Río: En el hospital han fallecido menos de 10 personas por Covid-19, pero por distintas otras cosas, más de 100, por lo que tenemos que preocuparnos de todos los enfermos #CooperativaEnCasa

07:46 - | Director Sótero del Río: El personal puede enfermarse de Covid-19. Han caído enfermos varios de nosotros, cerca de 70, y eso significa un esfuerzo adicional, de reorganización #CooperativaEnCasa

07:46 - | Director Sótero del Río: Tenemos prácticamente duplicada nuestra capacidad de manejar pacientes críticos, ha sido un esfuerzo muy grande. Empezamos a trabajar, como muchos, desde febrero para prepararnos #CooperativaEnCasa

07:46 - | La solicitud de 22 alcaldes de una cuarentena regional está supeditada eso sí a una "indispensable ayuda financiera y económica" a las familias debido a la crisis económica que acompaña a la pandemia.

07:46 - | Los veintidós alcaldes que firmaron señalaron que "debido al fuerte y persistente crecimiento de los contagios por Covid-19, particularmente en la Región Metropolitana, consideramos que la metodología de las cuarentenas estratégicas debe modificarse hacia una cuarentena total".

07:46 - | Entre los firmantes de esta declaración pública aparecen los alcaldes y alcaldesas de La Florida, Rodolfo Carter; Peñalolén, de Carolina Leitao; de Renca, de Claudio Castro; de Independencia, Gonzalo Durán; y de La Pintana, Claudia Pizarro, entre otros.

07:45 - | Veintidós alcaldes de la R.M. firmaron una declaración donde llaman al Gobierno a decretar cuarentena total en toda la capital y, además, más fiscalización y ayuda a las familias más vulnerables #CooperativaEnCasa

07:43 - | [En vivo] El director del Hospital Sótero del Río, Gonzalo Menchaca, conversa con El Diario de @Cooperativa sobre el brote de contagios que afecta a trabajadores del recinto #CooperativaEnCasa https://www.cooperativa.cl/radioenvivo/

22:16 - | "Como Independencia, Recoleta y Santiago están en cuarentena debería disminuir el comercio ambulante, pero aún así nosotros vamos a tener los servicios dispuestos para el control del comercio ambulante", añadió el mayor.

22:14 - | El mayor de Carabineros Ismael Cid dijo que "hasta el día de hoy, como Recoleta no se encontraba en cuarentena, no hubo un aumento del comercio ambulante en nuestro sector".

22:12 - | Además, la parte sur de la comuna de Santiago volvió a entrar en confinamiento luego de un par de semanas sin la medida.

22:10 - | A las 22:00 horas comenzó la cuarentena en las comunas de Antofagasta, Mejillones, Cerrillos, Quilicura y Recoleta.

19:26 - | Ex ministro Álvaro Erazo por Covid-19: La Región Metropolitana es el caso más complejo que nos ha tocado vivir en esta pandemia; acá no debe prepararse para retorno o para clases #CooperativaEnCasa

19:25 - | Ex ministro Álvaro Erazo por Covid-19: Lo más complejo está por venir, hay que extremar las medidas para que cuando la situación sea crítica no se sacrifiquen camas UCI #CooperativaEnCasa

19:23 - | Ex ministro Álvaro Erazo por Covid-19: Mi proyección es que el crecimiento que se está viendo hoy va a seguir incrementando; las medidas de cuarentena (que parten hoy) van a impactar en una semana más #CooperativaEnCasa

19:20 - | Ex ministro Álvaro Erazo por Covid-19: Para no perder el control, hay que extremar las medidas; hay que buscar una mayor anticipación, estamos observando una situación distinta al brote que vimos en la zona oriente #CooperativaEnCasa

19:19 - | Durante la cuarentena, la Vega Central estará operativa para comercio mayorista hasta las 10:00 horas y posteriormente para todo público #CooperativaEnCasa

19:18 - | Ex ministro Álvaro Erazo: Hemos visto un crecimiento acelerado del número de casos, hoy observamos una curva muy acelerada #CooperativaEnCasa

19:16 - | Ex ministro Álvaro Erazo: Estamos en un período de crecimiento de la pandemia, hoy estamos viendo un crecimiento de casos en la zona norte, sur y poniente de Santiago #CooperativaEnCasa [Radio en Vivo %uD83D%uDCFB] En Lo Que Queda del Día conversamos con Álvaro Erazo, ex ministro de Salud del primer Gobierno de Michelle Bachelet e integrante del consejo asesor del Minsal: https://t.co/QkQdgHw02O



Comenta usando #CooperativaEnCasa pic.twitter.com/lNYvhk34mJ — Cooperativa (@Cooperativa) May 5, 2020

16:14 - | Stella Zervoudaki, embajadora de la Unión Europea en Chile: Hemos podido repatriar a 10 mil europeos que estaban en el país #CooperativaEnCasa

12:51 - | Ministro de Agricultura, Antonio Walker: En Chile hay 1.150 ferias libres, y el 70 por ciento del país se abastece a través de ellos y a precios muy razonables #CooperativaEnCasa

12:50 - | Ministro de Agricultura, Antonio Walker: Hemos inyectado liquidez a la agricultura familiar campesina, primer eslabón de la cadena de alimentos, para que no haya escasez ni distorsiones de precios #CooperativaEnCasa

12:50 - | El ministro de Agricultura, Antonio Walker: En La Vega nos vimos sobrepasados porque hay mala información, la gente piensa que se van a acabar los alimentos. Quiero llamar a la tranquilidad, estamos muy bien abastecidos #CooperativaEnCasa

12:47 - | [En vivo] El ministro de Agricultura, Antonio Walker, conversa con El Diario de Cooperativa sobre las aglomeraciones en La Vega, en vísperas del inicio de la cuarentena en Recoleta #CooperativaEnCasa https://www.cooperativa.cl/radioenvivo/

12:13 - | Investigador de la U. Northeastern: Si la ciudadanía sabe donde están los brotes se cuida más y no se despreocupa #CooperativaEnCasa

12:07 - | Investigador de la U. Northeastern, Ricardo Baeza-Yates: Creemos que la transparencia de datos en una democracia es muy importante y este es el momento de recuperar la confianza #CooperativaEnCasa

11:05 - | Ministro de Salud, Jaime Mañalich, llamó a no sacar oportunismo de la situación sanitaria que vive el país, "la historia juzgará" #CooperativaEnCasa

11:01 - | Ministro de Salud, Jaime Mañalich: No tenemos la cifra exacta de adultos mayores fallecidos por Covid-19 en hogares de larga estadía, para mañana me comprometo a entregarla #CooperativaEnCasa

10:59 - | Subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga: El Centro Hospitalario Huechuraba (Espacio Riesco) comenzará a recibir pacientes esta semana #CooperativaEnCasa

10:58 - | Ministro de Salud, Jaime Mañalich: La Vega Central, en Recoleta, no va a cerrar. Además nadie se va a quedar sin pan, sin medicamentos o sin alimentos #CooperativaEnCasa

10:57 - | Ministro de Salud, Jaime Mañalich: Cordón industrial de Qulicura, al oriente de la línea ferroviaria que divide la comuna, queda fuera de la cuarentena #CooperativaEnCasa

10:54 - | Ministro de Salud, Jaime Mañalich: Es muy distinto volver a clases o volver a una vida de relativa normalidad en comunas donde hay muy baja concentración de casos de Covid-19 con otras en que alta incidencia #CooperativaEnCasa

10:52 - | Este miércoles se anunciarán novedades respecto a la extensión o suspensión de cuarentenas en las distintas comunas, informó el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga Este miércoles se anunciarán novedades respecto a la extensión o suspensión de las cuarentenas en las distintas comunas, informa el subsecretario Zúñiga #CooperativaEnCasa — Sebastián Esnaola S. %uD83C%uDFD8 #QuedateEnCasa (@sesnaola) May 5, 2020

10:51 - | Ministro de Salud, Jaime Mañalich: El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, nos afirmó que los dos cementerios municipales mantendrán su protocolo para el Día de la Madre, es decir, atenderán sólo funerales #CooperativaEnCasa

10:50 - | El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, detalló que hay 470 personas hospitalizadas, 356 de ellas con ventilación mecánica y 57 en estado crítico #CooperativaEnCasa

10:48 - | Subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga: El 5 de mayo se celebra el "Día Internacional del Lavado de Manos", el método más efectivo para evitar la propagación de virus, especialmente el coronavirus #CooperativaEnCasa

10:46 - | Subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga: Al día de hoy contamos con 640 ventiladores disponibles para cualquier persona que lo necesite #CooperativaEnCasa Hasta las 21 del lunes...

- 470 personas hospitalizadas

- 356 de ellas, con ventilación mecánica

- 57 en estado más crítico.

- Hay 640 ventiladores mecánicos disponibles a nivel nacional..informa el Subde de RRAA Arturo Zúñiga...@Cooperativa — Paula Bravo C. (@paulabravoc) May 5, 2020

10:44 - | Subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza: El día de ayer fallecieron cinco personas por Covid-19 en el país, lo que da a la fecha un total de 275 personas fallecidas #CooperativaEnCasa

10:44 - | Subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza: El día de ayer se registraron 1.317 casos sintomáticos de Covid-19 y 56 asintomáticos #CooperativaEnCasa Subsec @pdazan | Balance diario #COVID_19



%uD83D%uDD38 1.373 casos nuevos

%uD83D%uDD38 1.317 casos con síntomas

%uD83D%uDD38 56 casos asintomáticos

%uD83D%uDD38 22.016 casos totales

%uD83D%uDD38 5 fallecidos (275 en total)

%uD83D%uDD38 10.710 recuperados



Corte de información a las 21:00 horas de ayer pic.twitter.com/e0XQMjaRew — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) May 5, 2020

10:41 - | Subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza: El día de ayer se registraron 1.373 casos nuevos de Covid-19 #CooperativaEnCasa

10:38 - | Ministro de Salud, Jaime Mañalich: Si una medida se aplica, mientras con más rigor se cumpla por menos tiempo se aplicará, como lo hemos hecho con algunas comunas #CooperativaEnCasa

10:37 - | Ministro de Salud, Jaime Mañalich: Tenemos algunos lugares donde el retorno a la actividad pudiera ocurrir antes, con flexibilidad #CooperativaEnCasa

10:35 - | Ministro de Salud, Jaime Mañalich: La idea del retorno seguro es que los trabajadores vuelvan a sus actividades con la mayor tranquilidad #CooperativaEnCasa

10:35 - | Ministro de Salud, Jaime Mañalich: La mayoría de los casos nuevos los seguimos detectando en la ciudad de Santiago, en diferentes comunas #CooperativaEnCasa

10:32 - | Ministro de Salud, Jaime Mañalich: Positividad acumulada en exámenes de PCR es de 9,91 por ciento; al principio de abril era 7,97 #CooperativaEnCasa

09:50 - | Encuesta del Banco Central a empresarios reveló un aumento de la incertidumbre ante la pandemia: %uD83D%uDD35Encuesta del Banco Central a 100 empresarios del país revela un aumento importante de la incertidumbre económica. En su mayoría, esperan que la emergencia sanitaria se extienda por al menos 2 trimestres, paralizando así inversiones y dañando el empleo. @Cooperativa pic.twitter.com/5yrBiCeMMU — Felipe Gallegos (@FelipeGallegos7) May 5, 2020

09:46 - | Cuarentena parcial en Quilicura: Se registran grandes filas en el supermercado Líder de Avenida Bernardo O'Higgins Martes%uD83D%uDD35 Quilicura. Desde las 22 horas la comuna entra en cuarentena parcial. Panorama a las 9:20 a.m. en el exterior de supermercado Líder de Av. Bernardo O'Higgins con Av. Las Torres // @Cooperativa pic.twitter.com/W4ohrZo2Ui — Jean Claude Penjean (@JCPenjean) May 5, 2020

09:01 - | #CooperativaEnCasa El alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado, cuenta que "ayer Falabella intentó abrir su tienda en el Mall Plaza Norte", por lo que "fue multada y obligada a cerrar"

08:58 - | Municipalidad de Santiago inauguró piso antimicrobiano en la urgencia del Cesfam Ignacio Domeyko: Se replicará en otros centros asistenciales #CooperativaEnCasa

08:40 - | Informa la Fiscalía Regional de Ñuble: En la última jornada hubo 31 detenidos informados a la Fiscalía que no respetaron el toque de queda en la región. Se exponen a penas de entre 61 a 540 días o multa que puede llegar hasta poco más de 1 millón de pesos. pic.twitter.com/FxNmAlwAIZ — Fiscalía Regional de Ñuble (@FiscaliaNuble) 5 de mayo de 2020

08:30 - | Recuerda el Gobierno: %u26A0%uFE0FIMPORTANTE%u26A0%uFE0F

A partir de HOY, a las 22 horas, ingresan nuevas comunas a cuarentena en la Región Metropolitana.



Entérate de cuáles son y #CuidémonosEntreTodos



Más detalles e información en: https://t.co/leo4cfQm0X pic.twitter.com/Hb5HYPkr9V — Super de Salud Chile (@SuperDeSalud) 5 de mayo de 2020

08:18 - | La Vega Central seguirá funcionando en la cuarentena total que regirá en Recoleta: Hasta las 10:00 de la mañana se atiende al comercio mayorista #CooperativaEnCasa Martes%uD83D%uDD35 Recoleta. 7:19 a.m. Panorama en la Vega Central. A las 22 horas la comuna entra en cuarentena. El recinto seguirá funcionando. Hasta las 10 a.m. para el comercio mayorista, luego el resto. Prioridad tercera edad. Obligación uso guantes y mascarillas // @Cooperativa pic.twitter.com/KyYmyjcXMf — Jean Claude Penjean (@JCPenjean) May 5, 2020

07:49 - | Alcaldesa de Antofagasta: Todas las decisiones para el control de la pandemia dependen del Gobierno central, eso denigra, da mucha rabia; no nos consideran para decisiones tan relevantes #CooperativaEnCasa

07:49 - | Alcaldesa de Antofagasta: Hoy, junto a la crisis sanitaria y económica, el grado de inseguridad que se traduce en actos delictuales es dramático, todos los días tengo problemas con algún centro educacional o casas donde entran a robar #CooperativaEnCasa

07:46 - | Alcaldesa de Antofagasta: Hay un error compartido entre el Gobierno, que no ha sido consecuente en su discurso, con los vecinos de la región, porque no hemos encontrado en ellos la cultura de cooperación sanitaria #CooperativaEnCasa

07:42 - | [En vivo] La alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, conversa con El Diario de @Cooperativa sobre la cuarentena que comenzará a regir esta noche en la comuna #CooperativaEnCasa https://www.cooperativa.cl/radioenvivo/

16:19 - | Italia autoriza visitas solo a personas con las que se mantenga una relación estable o familiares hasta un sexto grado #CooperativaEnCasa

16:14 - | Al tiempo que ese país registra 218.011 contagiados y 25.428 muertes por el virus, los intervalos establecidos para dejar el hogar son: en la mañana, entre las 06:00 y las 10:00 horas, y en la noche, entre las 20:00 a las 23:00 horas.

16:13 - | Los españoles mayores de 14 años tienen permitido salir a la calle por una hora a diario desde este lunes #CooperativaEnCasa

12:52 - | El alcalde de Cerrillos, Arturo Aguirre: Habría tomado la medida de cuarentena mucho antes. No hay que esperar que se disparen las cifras de esta manera, porque se vuelve algo incontrolable #CooperativaEnCasa

12:48 - | El alcalde de Cerrillos, Arturo Aguirre: Hemos vaciado el presupuesto municipal para destinarlo a la campaña en terreno. Los recursos estatales aún no han llegado #CooperativaEnCasa

12:46 - | El alcalde de Cerrillos, Arturo Aguirre: Como municipio no tenemos muchas herramientas propias. Es el Estado central el que debe garantizar la fiscalización en las ferias y en el toque de queda #CooperativaEnCasa

12:26 - | "Tenemos que recuperar el sentido de origen de empresas que fueron privatizadas y hoy cuando más se necesita de ellas, muestran con claridad el error que se cometió al entregarlas a privados%u201D, planteó.

12:24 - | La diputada Claudia Mix (Comunes) presentó un proyecto para declarar a Latam como empresa de interés nacional #CooperativaEnCasa

12:20 - | "Dado que la Región Metropolitana está en un número muy importante en cuarentena, se deja excluido los cementerios", adelantó la subsecretaria Katherine Martorell, aunque se adoptarán "medidas especiales" en el Día de la Madre #CooperativaEnCasa "Yo creo que no debieran abrirse los cementerios" Luis Yévenes, secretario del sindicato del Cementerio General en @Cooperativa tras el anuncio de la autoridad de que se exceptuará la cuarentena en los cementerios para el día de la madre #CooperativaEnCasa %u2014 Sebastián Esnaola S. %uD83C%uDFD8 #QuedateEnCasa (@sesnaola) May 4, 2020

11:05 - | Subsecretaria de Salud Pública, Katherine Martorell: Los cementerios quedan fuera de la cuarentena, independiente de las medidas de seguridad que puedan tomar #CooperativaEnCasa

10:59 - | Subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza: En los próximos días vamos a implementar la entrega del "Carnet Covid" #CooperativaEnCasa

10:57 - | Subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza: En la Región Metropolitana hemos visto una falta de respeto hacia las cuarentenas, las Seremis de Salud harán desde ahora una fiscalización mucho más rigurosa #CooperativaEnCasa

10:53 - | Subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza: En la medida en que imponemos medidas restrictivas esperamos la colaboración de la población #CooperativaEnCasa

10:50 - | Subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell: Este Gobierno va a tomar todas las restricciones que sean necesarias para resguardar la salud de las personas #CooperativaEnCasa

10:49 - | El Gobierno detalló que hay 651 ventiladores mecánicos disponibles y que en la última jornada se realizaron 7.913 exámenes PCR #CooperativaEnCasa

10:47 - | Subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga: 464 pacientes de Covid-19 están en unidades de cuidados intensivos, 354 en ventilación mecánica y 71 en estado crítico #CooperativaEnCasa

10:45 - | Subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza: Hemos llegado al 68 por ciento de vacunación contra la influenza entre los niños #CooperativaEnCasa

10:43 - | La comisaría virtual de Carabineros registró una baja en las solicitudes de permiso este viernes y sábado a un rango de 115 y 150 mil, cuando la demanda acostumbra a rodear los 300 mil diarios #CooperativaEnCasa

10:43 - | Chile registra 20 mil 643 contagios de Covid-19 desde el inicio de la pandemia, en marzo pasado #CooperativaEnCasa

10:42 - | Subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, lamentó el fallecimiento de 10 personas en las últimas 24 horas relacionadas al Covid-19 (ocho de la Metropolitana, uno en Ñuble y otra del Biobío) #CooperativaEnCasa

10:29 - | Subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza: El día de ayer se registraron 980 casos de Covid-19 en el país #CooperativaEnCasa

10:25 - | Arturo Guerrero, vocero de la Vega Central, por cuarentena en Recoleta: Los restoranes pueden salir a vender sus productos, pero nadie puede sentarse a la mesa #CooperativaEnCasa

10:24 - | Arturo Guerrero, vocero de la Vega Central, por cuarentena en Recoleta: No puedo a dar a conocer las medidas, porque aún las estamos conversando en una mesa de trabajo y después me van a acusar de no cumplir #CooperativaEnCasa

10:22 - | Arturo Guerrero, vocero de la Vega Central, por cuarentena en Recoleta: Vamos a agotar todas las instancias para que la mercadería llegue a las casas de las personas #CooperativaEnCasa

09:59 - | Arturo Guerrero, vocero de la Vega Central, por cuarentena en Recoleta: No vamos a permitir que ingrese más de cierto número de personas, y vamos a exigir que las personas vengan sólo a comprar y con una lista acotada #CooperativaEnCasa

09:57 - | El Presidente Sebastián Piñera anunciará este lunes el pago del Bono Invierno 2020, que beneficiará a cerca de un millón 350 mil pensionados #CooperativaEnCasa

08:57 - | El vicepresidente del Colegio Médico, Patricio Meza: Compartimos que hay que hacer un retorno seguro, pero que no es el momento en el peak de la enfermedad #CooperativaEnCasa

08:55 - | El vicepresidente del Colegio Médico, Patricio Meza: El fin de semana vimos el anuncio de medidas que, en retrospectiva, tal vez habría sido mejor tomarlas antes #CooperativaEnCasa

08:52 - | El vicepresidente del Colegio Médico, Patricio Meza: El Gobierno ha demorado mucho en entregar información sobre la cantidad de testeos y los brotes por comunas #CooperativaEnCasa

08:49 - | El vicepresidente del Colegio Médico, Patricio Meza: El mensaje de la autoridad sanitaria debe ser categórico: Debemos seguir cuidándonos y no estamos alejándonos de la situación de crisis #CooperativaEnCasa

07:49 - | Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno: Hay personas que son responsables y hay otras a las que les cuesta más entender #CooperativaEnCasa

07:48 - | Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno: Estamos luchando contra una situación que es compleja y que no tiene una sola cara #CooperativaEnCasa

20:55 - | El terminal municipal de Castro, en la Isla Grande de Chiloé, decidió que no abrirá mientras no se cuente con apoyo del personal sanitario y del Gobierno #CooperativaEnCasa

20:22 - | Según el balance de Carabineros, 72 mil vehículos salieron de Santiago durante el fin de semana largo #CooperativaEnCasa

20:20 - | A nivel nacional, 7.816 vehículos fueron devueltos a sus hogares hasta ayer sábado

20:12 - | Hasta el sábado, cerca de 1.020 personas habían infringido las cuarentenas #CooperativaEnCasa

20:11 - | Carabineros: "No esperábamos que tanto vehículo fuera a ser devuelto a nivel nacional", dijo el general Manuel Valdés

20:06 - | Hasta el sábado 1.683 vehículos que intentaron salir de la Región Metropolitana fueron sido devueltos por no tener fundamento ni permiso: Cifra es mayor que en Semana Santa, cuando fueron 1.223, según Carabineros #CooperativaEnCasa

20:06 - | Carabineros: Este domingo han retornado 7 mil vehículos a la Región Metropolitana #CooperativaEnCasa

19:11 - | Brasil ha registrado hasta este domingo 7.025 muertes por coronavirus, 275 más en las últimas 24 horas, y superó la barrera de los 100.000 casos de contagio confirmados, que crece de manera exponencial en el país #CooperativaEnCasa

19:07 - | Alcalde Daniel Jadue: "La cuarentena en Recoleta llegó tarde.. la estrategia del Gobierno fracasó" #CooperativaEnCasa

19:05 - | Alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC): "Estamos en una buena situación para enfrentarnos a la cuarentena", pero se necesita "un mayor esfuerzo del Gobierno en ir a ayudar a las familia y a las medianas empresas para que de verdad se puedan quedar en la casa"

19:03 - | Alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC): fue un error que el Gobierno llamara a la normalidad hace algunas semanas

19:01 - | Alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, tras anuncio de cuarentena en la comuna: "Subimos un 1.200 por ciento los casos (de contagios) en cuatro semanas, en el mismo periodo las personas no subieron más de un 50 por ciento y esto es culpa del Gobierno"

18:26 - | Presidente Piñera: "Lo más importante es proteger la salud de los chilenos y para lograrlo es indispensable la colaboración responsable de TODOS. Pido a nuestros compatriotas su máxima cooperación" #CooperativaEnCasa Lo más importante es proteger la salud de los chilenos y para lograrlo es indispensable la colaboración responsable de TODOS. Desde este martes habrá cuarentena en Cerrillos, Quilicura, Recoleta, Stgo, Antofagasta y Mejillones. Pido a nuestros compatriotas su máxima cooperación. — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) May 3, 2020

18:23 - | Tras nuevos anuncios de cuarentenas, alcalde de Renca emplaza a la autoridad para que su comuna sea incluida en la medida: "Los contagios suben a tasa mayor que el promedio de la región y hay nula fiscalización" #CooperativaEnCasa Qué medidas toma la autoridad sanitaria para #Renca HOY? Los contagios suben a tasa mayor q promedio RM, resultados de test tardan días en llegar, y muchas personas NO CUMPLEN medidas de cuidado ni toque de queda, con NULA fiscalización. Qué le explicamos a nuestr@s vecin@s? — Claudio Castro Salas (@cn_castro) May 3, 2020

18:05 - | Mañalich: Vamos a fiscalizar de manera mucho más fuerte y estamos contratando gente para poder hacerlo #CooperativaEnCasa

18:04 - | Mañalich: La cantidad de pacientes hospitalizados se mantiene afortunadamente de forma absolutamente estable #CooperativaEnCasa

18:00 - | Mañalich: El plan de retorno seguro en la Región Metropolitana sigue adelante, pero en la medida que una comuna esté en cuarentena eso no es posible #CooperativaEnCasa

17:58 - | Mañalich: El retorno seguro a la normalidad tiene un énfasis que es el calificativo seguro. Como Gobierno debemos garantizar en la medida de lo posible que una persona que vuelva a trabajar lo haga con las medidas de seguridad que corresponde #CooperativaEnCasa

17:56 - | Mañalich: Esta pandemia en el territorio nacional obliga a estar siempre atento y entender que no hay medias únicas en un momento determinado para todo el país #CooperativaEnCasa

17:55 - | Las nuevas cuarentas informadas durarán, en un principio, una semana

17:53 - | Mañalich: Mientras que en regiones, las medidas que se han implantado en Mejillones no han sido suficientes, por lo que la comuna de Antofagasta y Mejillones entran también en cuarenta a partir de este martes

17:47 - | Mañalich anunció medidas adicionales: El Presidente Piñera decidió que el próximo martes a partir de las 22:00 horas entre en cuarentena completa Cerrillos, Quilicura, Recoleta y se extiende a la totalidad de la comuna de Santiago #CooperativaEnCasa

17:47 - | Mañalich tras reunión en Valparaíso: Hemos analizado con bastante detalle la evolución de la epidemia Covid-19 en nuestro país

17:23 - | Minsal da cuenta de la reunión extraordinaria en el Palacio de Gobierno: AHORA: Ministro de Salud, Jaime Mañalich y subsecretarios @pdazan y @arturozunigaj participan en reunión por emergencia #COVID_19, en La Moneda, encabezada por el Presidente @sebastianpinera, en la que también participan otras autoridades. — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) May 3, 2020

15:21 - | El Presidente Sebastián Piñera citó a una reunión de emergencia al ministro de Salud, Jaime Mañalich; al subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga; y a la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza #CooperativaEnCasa

11:43 - | "Con esto agregamos -junto a lo otros cuatro hospitales que hemos adelantado- un total de 1700 camas a nuestra red", añadió Arturo Zúñiga

11:42 - | "El nuevo Hospital Gustavo Fricke estaba en nuestro plan de coronavirus para ser adelantado en su puesta en marcha con el fin de recibir pacientes con Covid-19", señaló el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga

11:01 - | Respecto a los permisos temporales: Se registraron 214.512 para compras, mientras que los de paseos a adultos mayores alcanzaron los 17.172.

11:01 - | En tanto, los salvoconductos entregados de manera presencial fueron: 2537, 471 de ellos en la Región Metropolitana y 2066 en regiones.

10:57 - | Durante la noche de este sábado 811 personas violaron la cuarentena, y solo 109 en la Región Metropolitana.

10:57 - | Durante este fin de semana casi 600 vehículos, que intentaron salir de Santiago "sin motivo justificado" fueron devueltos a sus hogares.