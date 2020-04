Mañalich consideró como "malentendido" que viajeros no pudieran volver a Rapa Nui por dar positivo al Covid-19

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, aseguró que por "un malentendido completo" 20 personas que buscaban retornar a Rapa Nui se quedaron abajo del vuelo, ya que -según la autoridad sanitaria- el test rápido efectuado en el Aeropuerto de Santiago donde dieron positivo por Covid-19 no tiene ninguna confiabilidad ya que estos viajeros "están inmunes".

"Hoy nos encontramos con una situación paradójica", aseguró este viernes el titular de Salud durante la entrega del último balance de la pandemia, indicando que "después de completar una cuarentena de más de 14 días, un grupo de ciudadanos de Isla de Pascua, de origen pascuense, van a retornar hoy a cuarentena obligatoria en Isla de Pascua, como fue el compromiso que tomamos cuando decretamos la cuarentena" en la isla

Sin embargo, Mañalich señaló que "apareció alguien de la nada y en la fila de espera empezó a hacer exámenes rápidos (inmunoglobulina G, inmunoglobulina M)".

"No sabemos la marca (de los test), no sabemos quién los hizo, no sabemos qué potestad tenía para hacerlo y se produce el resultado paradójico, que es que precisamente aquellos isleños que están inmunes contra el coronavirus, porque tienen un IgG positivo, o sea, que tuvieron la enfermedad, ya se mejoraron y no van a contagiar a nadie, son los que se quedan acá" en el continente, agregó.

Ante ello, el secretario de Estado apuntó a "un malentendido completo", porque -explicó- "si se hace IgG es para decir 'usted ya tuvo la enfermedad, no se preocupe' y resulta que estas personas fueron trasladadas a un hospital en Santiago porque a alguien se le ocurrió que no podían viajar a la isla, cuando eran justo los que podían viajar con la mayor protección posible".

"Acá no puede haber que cada uno haga lo que se le ocurra, porque eso significa un peligro. Hay que ceñirse a los protocolos que ha diseñado la autoridad sanitaria muy bien asesorada", aseveró.

Estos test, criticados por el Minsal, se están realizando en el Aeropuerto, porque el municipio isleño hizo los arreglos con las Seremi de Salud de Valparaíso y Santiago para que quienes deban retornar a la isla puedan viajar con tranquilidad y con eso evitar el traslado del virus a la zona.