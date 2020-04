Mañalich desestimó aumento atípico de mortalidad en marzo respecto al año pasado

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, desestimó un aumento atípico en el número de fallecidos en el mes de marzo a causa del Covid-19 y aseguró que no existen diferencias notorias en los últimos años.

El titular de Salud respondió a publicaciones que señalan que durante el reciente mes de marzo se produjo un aumento en la mortalidad de 12 por ciento con respecto al promedio de los últimos cinco años, alrededor de 900 muertes más que en marzo de 2019, sembrando dudas sobre las reales cifras de fallecidos por coronavirus, dado que la autoridad reportó solo 16 decesos a causa de la pandemia.

Por ello, al ser consultado por una eventual subestimación de las muertes por el nuevo coronavirus, el ministro sostuvo que la baja tasa de letalidad en Chile por la enfermedad no ha afectado la mortalidad general en el país.

"A lo largo de los últimos 10 años, incluido el primer trimestre del año 2020, no tenemos un cambio significativo en la mortalidad", aseveró.

Los números, precisó el ministro, "se explican fundamentalmente los cambios por cuántos lunes tiene ese mes, (día) que se hacen más certificados de defunción e inscripciones en el Registro Civil".

Lo mismo que expuso el titular de Ciencia, Andrés Couve, mediante un hilo en la red sosical Twitter:

Por estas dos razones, al comparar por semana observamos diferencias menores en el número de defunciones por millón de habitantes entre los marzos de 2019 y 2020. pic.twitter.com/xMEvXH0fcE — Andrés Couve Correa (@acouvecorrea) April 24, 2020

"Si miro la situación de las últimas siete semanas, nos damos cuenta que las cifras de mortalidad país no tienen ninguna diferencia respecto al mismo periodo de siete semanas en los últimos cinco años", recalcó Mañalich.

Asimismo, el titular del Minsal sostuvo que en otros países el coronavirus sí ha tenido efectos en los índices de letalidad.

"Dado que la letalidad por coronavirus en Chile afortunadamente es muy baja, una de las más bajas del mundo, solo superada por Corea del Sur, no es raro que esa letalidad no tenga un impacto en la mortalidad, en Chile no ha habido un cambio en la mortalidad y menos puede ser argumentable de que el coronavirus lo ha producido, como sí lo ha producido en otros países", recalcó.

Para tener en cuenta, de manera pública no existen datos oficiales sobre los decesos en el país en los últimos años, pues el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) tiene publicadas las cifras de decesos hasta el año 2017 y solamente los datos provisorios del año 2018.

La periodista Alejandra Matus reportó un fuerte incremento en los decesos al comparar marzo de este año y el mismo mes del año anterior, asegurando que tuvo acceso a datos que aún no son públicos.

Aguda diferencia de fallecimientos en Chile entre marzo 2019 y marzo 2020: 932 decesos, un 12% más. Según datos oficiales que obtuve, es mayor salto de la década, solo comparable con terremoto 2010. Según Minsal, en marzo solo se registraron 16 muertes por COVID 19. SIGUE — alejandra matus (@alejandramatus) April 24, 2020

Para mejor comprensión, adjunto gráficos que preparó con los datos obtenidos Marcelo Matus, doctor en ingeniería e investigador de la Universidad de Chile: pic.twitter.com/Ht6Xd9mSKF — alejandra matus (@alejandramatus) April 24, 2020

"En crisis aumentan las mortalidades por otras causas"

Al respecto, Manuel Nájera, investigador del Centro de Epidemiologia de la Universidad del Desarrollo, planteó que que "uno puede sospecharlo, porque en las crisis aumentan las mortalidades por otras causas, principalmente porque la gente deja de consultar por sus enfermedades de base o por molestias tipo infarto".

En ese marco, subrayó que "algo que hemos pedido mucho los epidemiólogos, es que nos muestren los datos de vigilancia del total de muertes en el país durante el período de la epidemia, ojalá de un poquito antes. Tenemos claridad de que el 3 de marzo fue el primer caso detectado. (Pero) en otros países se ha demostrado que la transmisión comenzó antes".

Con respecto a los pacientes recuperados, Nájera explicó que "hay una ralentización del brote en Chile, detrás también está esa discusión que le estamos llamando recuperados a personas que pasaron los 14 días, por lo tanto es una recuperación que es de escritorio, sin embargo hay un asidero en lo que hemos visto en la historia natural de la enfermedad".