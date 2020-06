Mañalich informó que se ampliará criterio para atribuir muertes al Covid-19

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, dio cuenta de un cambio en los criterios para contabilizar a los fallecidos por Covid-19, esto durante la entrega del balance diario de la pandemia.

El secretario de Estado dijo que se va a ampliar el criterio para considerar que una persona falleció por la enfermedad, por lo que estimó que habrá un aumento diario de las víctimas por la enfermedad.

"Hemos decidido ampliar el criterio de fallecidos atribuibles a coronavirus. Hasta ahora se consideraba que una persona era asignable a muerte por coronavirus cuando se cumplían dos condiciones: un certificado de defunción con la palabra Covid en cualquier lugar del mismo y en segundo lugar cuando tenía confirmación de un PCR positivo", aseveró Mañalich.

"Hemos decidido, en acuerdo con las recomendaciones de la OMS, incluir también como caso fallecido atribuible a Covid a aquellas personas que tienen un certificado de defunción, pero que además tienen un PCR tomado y todavía no está informado. Esto significa que en un número leve, pero que puede ser significativo a la larga, el número de fallecidos que vamos a reportar todos los días va a aumentar producto de que estamos incluyendo esta nueva categoría", expresó el titular de Salud.

Nuevo criterio de caso activo

Asimismo, el ministro informó que también se modificará el criterio para determinar los casos activos, personas con potencial para contagiar la enfermedad.

Según Mañalich, existen discrepancias entre el balance diario y el Informe de Epidemiología -que se entrega cada dos o tres días y que es el que se deriva a la OMS-, debido a que el primero considera un caso activo desde la fecha de diagnóstico y por 14 días, mientras que el segundo considera un caso activo desde el inicio de los síntomas.

"Estos criterios los vamos a homologar desde mañana, vamos a considerar un caso activo, contagiante, a las personas desde el inicio de los síntomas, que es una información cada vez más precisa y confiable, como no la teníamos al principio y no desde el PCR positivo".

Asimismo, el titular de Salud dijo que también se homologarán los casos activos que se notifican diariamente por la disparidad en ambos informes.

"Tenemos un desfase en casos notificados como activos y aquellos que están notificados por el informe de Epidemiología. Según el informe de Epidemiología tenemos 1.862 casos activos más que en los pacientes que informamos día a día y eso también se va a corregir en el informe diario de mañana", expresó Mañalich.

"Esta disparidad obedece a que el informe de Epidemiología contempla los PCR positivos rescatados de un laboratorio, independiente si el médico que informa del caso de la persona cambió su estatus a caso confirmado con PCR positivo o no", enfatizó.

Mañalich subrayó que "independiente de si hay un caso sospechosos en Epivigila (plataforma online donde los médicos informan los casos) y no está informado con el PCR positivo en la base de datos, pero sí en la base de los laboratorios aparece como positivo, preferimos conservadoramente incluirlos como casos".

Mañalich y cambio en cuarentenas de contactos estrechos: "Ya respondí la pregunta, gracias".

El ministro además fue consultado por la polémica debido al cambio de las disposiciones respecto a las cuarentenas que deben guardar las personas que tuvieron contacto estrecho con contagiados por Covid-19.

Esto luego que el fin de semana sorprendiera el retorno del subsecretario de Redes Asistenciales Arturo Zúñiga, luego que el martes iniciara su confinamiento por un contacto estrecho con una persona enferma.

Allí se conoció la actualización del decreto del Minsal, publicado el sábado en el Diario Oficial que indica que "las personas que sean caracterizadas como caso sospechoso deberán permanecer en cuarentena o aislamiento por 14 días o hasta que se descarte la enfermedad mediante la realización de un test PCR".

Esto a diferencia del decreto fechado el día 12 de mayo, que solo establecía cuarentena de 14 días sin considerar un PCR negativo para concluir el confinamiento.

"Dispóngase que las personas que hayan estado en contacto estrecho con una persona diagnosticada con Covid-19 deben cumplir con medidas de aislamiento por 14 días. Asimismo, las personas que ya están sujetas a esta medida deben continuarla por el periodo que reste", señala el texto en el Diario Oficial.

Ante esta consulta, Mañalich desestimó cualquier cambio en el decreto, pese a que existe una evidente modificación.

"Se ha publicado este decreto que no tiene novedad, desde siempre ese párrafo que señala que una persona hace cuarentena hasta que el PCR -que no debería hacerse antes del quinto día- sale negativo, termina la cuarentena y ese es el criterio", expresó Mañalich, que ante las insistencias prefirió no contestar: "Ya respondí esa pregunta, gracias".

Esta modificación va contra lo sostenido tanto por el consejo asesor Covid-19 como por la Sociedad Chilena de Infectología, que recomiendan que todos los contactos estrechos deben guardar cuarentena por 14 días, sin condiciones.