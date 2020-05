Mañalich llama al acuerdo y la colaboración: "Se nos va a juzgar históricamente"

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, hizo este martes un llamado enfático a "colaborar" y dejar las críticas de lado, porque -advirtió- a los actores públicos se los va "a juzgar históricamente" por su actuación frente a la crisis desatada por la epidemia de coronavirus.

En el balance diario sobre la situación país, y consultado por los cuestionamientos de parlamentarios y alcaldes -tanto de oposición como oficialistas- al giro del Ejecutivo, desde el discurso de la "nueva normalidad" y el "retorno seguro" hacia "la batalla de Santiago", Mañalich contestó que éste "no es momento para mezquindades ni oportunismos".

"Se nos va a juzgar históricamente por la capacidad que tuvimos de ponernos de acuerdo, de trabajar todos juntos y de lograr vencer a esta enfermedad y dejarla en el pasado lo antes posible, para el futuro y las generaciones que vienen", dijo el ministro.

Mañalich también respondió a la petición de la oposición de posicionar a los ministros de Interior y Desarrollo Social, Gonzalo Blumel y Sebastián Sichel, a la cabeza de la estrategia contra el Covid, y afirmó que quien está a cargo en realidad es el Presidente Sebastián Piñera.

"Entiendo el interés de dañar, de oponerse, de criticar, pero éste es el momento de sumar", señaló, enfatizando que "éste no es un momento para mezquindades, no es un momento para cuentas cortas, sino que es enfrentar con claridad un desafío histórico para nuestro país".

"Hacer burla no ayuda"

Mañalich aludió además, con dureza, a las ironías que desató su frase de hace un par de semanas respecto a que las personas podían compartir empanadas o cervezas con amigos; ocasión aquélla en que él mismo ironizó luego de que la subsecretaria Paula Daza dijera que, en el marco de la "nueva normalidad", los ciudadanos podrían reunierse a tomar café.

"Lo que coma cada persona que no está en cuarentena, la bebida que tome, en realidad no es nuestra preocupación (...) Si a alguien le gusta más la Coca Cola o la Pepsi Cola, nosotros no vamos a ponerlo en un decreto", dijo.

"Hacer burla -como se pretende- porque se toma café o se coma empanada creo que no ayuda a lo que queremos: que la gente entienda cómo debe ser su vida durante las restricciones", recalcó.

"No somos quién para indicarle (a una persona) qué es lo que debe o no debe consumir", señaló, con tono de molestia.