Mañalich: "No me siento responsable" por las muertes por Covid-19 durante mi gestión

El ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, aseguró en una entrevista realizada al diario El Mercurio que "no me siento responsable" de las muertes por Covid-19 que se registraron durante su gestión en la cartera de Salud y que la acusación constitucional en su contra no es una crítica a él sino que un ataque contra el Gobierno.

"No me siento responsable, estoy tranquilo, hicimos un esfuerzo enorme. Insisto, creo que es muy largo para hacer un balance de esa naturaleza. Uno tiene que ser muy coherente en señalar que este fue un esfuerzo de cientos de miles de personas, y efectivamente el sistema de salud chileno ha respondido bien a un desafío de esta magnitud. La pregunta ¿podría haberse hecho mejor alguna cosa? por supuesto", indicó al matutino el jefe del Minsal.

Sobre su gestión, en la que se le acusa de de tomar decisiones -como decretar cuartentenas dinámicas- con información incompleta, Mañalich aseguró que "al tenor de lo que está pasando en esta primera ola de la pandemia en Chile, las decisiones que se tomaron creo que muestran haber sido adecuada".

Además, aseguró que el país se encuentra en el puesto 14 a nivel mundial por la mayor cantidad de muertes a causa de esta pandemia "porque tenemos un número de volumen de testeo muy intenso, al punto que prácticamente no tenemos esa pérdida de exceso de muertes no explicadas".

También afirmó que "no le tengo temor ni a una segunda ola violenta de coronavirus ni a un estallido de la magnitud y violencia que tuvimos en octubre del año pasado".

"No es una crítica al doctor Mañalich, sino que un tema del Gobierno"

Por otra parte, sobre la acusación constitucional en su contra, el ex ministro de Salud puntualizó que esta "no es una crítica al doctor Mañalich, sino que un tema del Gobierno".

"En el caso mío, es "acusemos políticamente a todos quien haya estado en este Gobierno. Evidentemente hay un esfuerzo por destruir el legado de Piñera", acusó Mañalich en diálogo con el matutino.

"Aquí hay un tema político general, que es que evidentemente hay una oposición a la que le interesa manchar cualquier gestión que haya habido en el Gobierno del Presidente Piñera. Y esto es parte de ese menú que se hizo mal esto, esto, qué sé yo, de manera de dejar una estela de dudas y desconfianza respecto de las acciones que el Gobierno ha tomado y sigue tomando", añadió el ex líder de la cartera de Salud.

También indicó que "es absolutamente irreversible la decisión del plebiscito. Sería muy malo para Chile que no se hiciera y creo que hay que focalizar la siguiente información: ¿Quiénes no deberían ir a votar ese día? Los casos activos".

Finalmente, en esta entrevista el ex ministro de Salud criticó a la Fiscalía por las filtraciones en la investigación no formalizada, por la cual, dice, no ha sido citado y aseguró "que lo lógico es que la Fiscalía me citara a declarar lo antes posible".