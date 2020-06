Mañalich retrocede en las cuarentenas de 10 días para casos leves de Covid-19

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, echó pie atrás al anuncio del día anterior y aseguró que las licencias para casos leves por Covid-19 no se reducirán a 10 días.

Durante la entrega del balance diario por la pandemia, el secretario de Estado explicó los motivos para retroceder en esta medida que recibió múltiples cuestionamientos y dijo que se reunirá con la Mesa Covid-10 para abordar este tema.

"Señalé ayer en relación a un informe de la OMS, acogido por nuestro comité de expertos, que se recomendó que aquellas personas que tenían síntomas leves tuvieran una cuarentena que se prolongara por 10 días en lugar de 14 días, con PCR de entrada", expresó el ministro.

"Hemos tomado la decisión de no implementar todavía este criterio, primero porque no tenemos claridad qué es lo que significa técnicamente un caso leve, significa alguien que no requirió hospitalización, alguien que no tuvo fiebre", añadió.

Además, Mañalich consideró que "no es prudente introducir otra variación metodológica en este momento y mantener este conteo más bien en exceso para los efectos de la estadística que publicamos diariamente, al menos hasta que veamos una baja muy clara y sostenida de los nuevos casos".

Asimismo, el ministro dijo que las licencias por Covid-19 no podrán ser inferiores a 11 días, para que estas sean canceladas en su totalidad.

"Sea cualquiera el caso que le corresponda cuarentena, este permiso no puede durar menos de 11 días, porque si una persona tiene una licencia médica menor a 11 días, los tres primeros días están excluidos y por lo tanto habría que hacer un cambio en la ley para darles cobertura durante esos 3 días", explicó.

"El Presidente ha optado por pedir al Minsal que cuando esto se haga este periodo acortada no sea de 10 días sino de 11 días para que no se produzca la falencia en la cobertura de las licencias médicas", añadió.

Por otro lado, el ministro de Salud dijo que la criticada medida de terminar una cuarentena por contacto estrecho mediante un PCR negativo, criterio incluido en decreto de la cartera del fin de semana, que modificó la disposición anterior que obligaba a mantener un confinamiento de 14 días, que se reunirá con el comité de expertos para abordar este tema.

"Conversaremos también con el comité expertos hoy día la recomendación que nos hicieron llegar hace poco que se refiere a cómo manejar la cuarentena de los contactos estrechos y evidentemente esperamos llegar a una solución, a un acuerdo de este tema que está pendiente", sostuvo.