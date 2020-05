Mañalich se mostró indignado con Santiago: "Llamar a la buena voluntad no ha sido suficiente"

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, usó un tono severo para referirse al gran aumento de contagios de Covid-19 en la Región Metropolitana, que representó el 81 por ciento de nuevos casos positivos en las últimas 24 horas.

El secretario de Estado expresó su frustración porque "medidas tan estrictas como las que se han ordenado no están siendo respetadas. Hablaba con el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, y me decía que al recorrer el centro parecía que no hubiera ninguna medida de prevención: centros babiertos, gente en la calle sin mascarilla, el barrio Meiggs abierto con gran cantidad de gente, La Vega lo mismo".

"Reconocemos con humildad que el llamado a la buena voluntad de los ciudadanos no ha sido suficiente en la ciudad de Santiago al menos y eso nos obliga a actuar con mucha mayor fuerza en las fiscalizaciones, cierres de negocios, multas", añadió el ministro.

"Esto lo vamos a hacer con mucha más energía desde hoy mismo: en este momento se está fiscalizando en comunas en los que se mantienen abiertos locales comerciales que congregan a mucha gente a pesar de los mensajes. Esto es una receta para el fracaso. Si no damos en serio con mucha energía la Batalla de Santiago la guerra contra el Covid se va a perder", planteó Mañalich.

"Vamos a acentuar el rol de la autoridad sanitaria que la ley nos confiere y nos obliga a tener. Vigilar, sancionar, cerrar locales, pasar multas más que hasta ahora. Que los locales comerciales dejen de atender, que la gente use mascarillas en sus traslados en medios de locomoción porque vamos a estar pendientes intensamente", advirtió.

Mayor fiscalización

En este contexto, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, hizo un llamado a aumentar las fiscalizaciones.

"Quiero pasarle un mensaje a Carabineros, al Ejército, a la autoridad sanitaria: aumenten la fiscalización. Después de siete semanas no pueden pretender que las personas se mantengan confinadas en sus hogares", sostuvo la autoridad comunal.

Alessandri agregó que "frente a eso, mayor fiscalización, mayor responsabilidad. Es imposible que tengamos un carabinero o un militar en cada esquina. Es imposible"