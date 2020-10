Mañalich se querellará contra ex funcionaria que denunció manipulación de datos

La defensa de Jaime Mañalich anunció una querella contra Andrea Albagli, ex funcionaria de Epidemiología del Ministerio de Salud que denunció ante la Fiscalía haber recibido órdenes para manipular a la baja las bases de datos de la epidemia de coronavirus.

"Las afirmaciones son completamente falsas", dijo a La Segunda el abogado defensor Gabriel Zaliasnik, quien acusó una utilización del Ministerio Público "para plantar evidencias y testimonios falsos".

"En mi calidad de abogado del ex ministro Mañalich tengo el deber de perseguirlo (ese tipo de actuar). Ejerceremos las acciones penales que correspondan. No vamos a tolerar el falso testimonio ni la obstrucción de la investigación", añadió Zaliasnik, que apuntó a un posible interés político de la ex funcionaria, que en el pasado integró la Comisión Programática de Salud de Revolución Democrática (RD).

"Política sucia"

"Es cosa de ver sus redes sociales (de Albagli)", añadió el jurista: "Es cercana o derechamente militante de RD. Y lo que es mas grave, en la misma declaración (ante la Fiscalía) señala haber compartido su cuestionamiento a la estrategia del Minsal con Thomas Mix, hermano de la diputada Claudia Mix, que promovió la acusación constitucional contra Mañalich".

"Su declaración no es casual. Está hecha para tratar de incidir en la acusación constitucional. Eso es política sucia y, a la vez, revela que hay personas que no dudan en dañar el Estado de Derecho y usar al Ministerio Público y a los tribunales con móviles ideológicos", añadió el penalista.

La declaración de Albagli se suma a la de la ex jefa de Epidemiología y actual jefa de Planificación Sanitaria del Minsal, Johanna Acevedo, quien afirmó que el gabinete del ex ministro creó un "sistema paralelo" para informar los casos y en un momento se generó una brecha de 30 mil casos entre lo que informaba Manalich y los datos de la unidad especializada.

"Hay personas que no dudan en dañar el Estado de Derecho y usar al Ministerio Público y a los tribunales con móviles ideológicos", afirmó Zaliasnik. (Foto: ATON)

Acusación constitucional "carece del mínimo de seriedad y prolijidad"

En paralelo, y a través de La Tercera PM, se conocieron detalles de la respuesta escrita entregada por el propio Zaliasnik, junto a sus colegas Dafne Guerra y Jaime Winter, respecto a la acusación constitucional, donde se formulan duras críticas a la forma y el fondo del libelo, y se confirma que se invocarán la denominada "cuestión previa".

El escrito tiene 142 páginas y asegura que la acusación "carece del más mínimo sustento jurídico y fáctico", al punto que "pareciera ser redactado con el mero objeto de obtener algún rédito político, lo que resulta en extremo peligroso".

"Con un increíble desprecio hacia la situación actual, se está utilizando la presente acusación constitucional como un arma antojadiza contra quienes dirigieron el manejo de la crisis", dice el documento, que afirma que el libelo no señala cómo Mañalich "sería personalmente responsable e imputable por los hechos".

Argumentos "absurdos"

"Los hechos que se imputan (en su comprensión literal) están total y completamente fuera del control del ex Ministro. Llegan al absurdo en algunos casos de imputarle diferencias socioeconómicas de larga data en la sociedad chilena, cuestión a todas luces no atribuible a su gestión o a alguna omisión, y ciertamente incapaces de construir un deber ni menos una infracción legal o constitucional", se lee.

"Aparentemente el ex Ministro no sólo debía lidiar con una crisis sanitaria sin precedentes, sino que además, debía corregir los problemas estructurales de acceso a la salud en Chile, todo sobre la marcha, en un lapso de 3 meses, en medio de la crisis epidemiológica más grande de la historia reciente, lo cual es sencillamente absurdo, pero sirve para evidenciar el profundo sesgo ideológico que marca la presente acusación constitucional sesgo que la vicia de origen y por el cual no puede prosperar", sostienen los defensores.

"Descartamos tajantemente cualquier insinuación siquiera en orden a que el ex Ministro Mañalich o funcionarios del MINSAL pudieran haber manipulado cifras o intencionalmente provisto información completa o equivocada", dice en unos párrafos finales, según el vespertino.