Mañalich: Veo prácticamente imposible que en Chile se dicte cuarentena general

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, desechó la idea de que en Chile se dicte una cuarentena general, afirmando que las medidas de este tipo deben ser progresivas y de acuerdo a los brotes epidemiológicos del Covid-19.

"Yo veo practicamente imposible que en Chile se dicte una cuarentena general", sostuvo el ministro quien comentó que "en los lugares que se ha determinado, con condiciones de brote epidémico muy diferentes a las nuestras y en algunos casos tardío, es una medida que está fracasando abiertamente".

"Me refiero -añadió- a todo el sur de Italia, por ejemplo, donde ya hay llamados y acciones muy fuertes a no seguir respetando estas medidas de aislamiento porque las cuarentenas totales generan un efecto adverso muy importante y es que la gente no puede comer, deja de poder alimentarse y de recibir insumos básicos pra su sobrevida y es por eso que con violencia están saliendo a la calle".

"En lugares de Argentina, donde también se ha decretado una medida de este tipo, está ocurriendo exactamente lo mismo y el respeto a la cuarentena total es bastante bajo", aseguró.

El titular de Salud enfatizó que "nosotros somos partidarios, de acuerdo a lo que nos han aconsejado las autoridades sanitarias chinas directamente a la OMS, de procesos dinámicos de cuarentenas progresivas" que se deben evaluar periodicamente.

Así, explicó, "la próxima semana tenemos que evaluar si la medida de la cuarentena para las siete comunas se mantiene o hay cambios epidemiológicos que hacen que otras comunas deban ingresar a esta cuarentena y algunas que están en esta cuarentena deban salir".

"Nuestro Ministerio de Salud está parado sobre hombros de gigantes, personas que han construido a lo largo de décadas, un sistema de salud del cual estamos extraordinariamente orgullosos, lo que nos permite hoy día en concreto tener una información muy confiable del brote de esta epidemia, comuna por comuna, región por región para ir en soporte de los que más lo necesitan", acotó.

En Chile al menos dos millones de personas están bajo cuarentena total en diversas comunas del país luego de que este domingo se sumaran Osorno y Chillán.