Mañalich y sus polémicas: Todos cometemos errores; lo importante es ser capaz de hacer la pega

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, se refirió a sus constantes polémicas de los últimos días, reconociendo haber cometido errores, aunque sostuvo que lo importante es la capacidad para hacerse cargo de la pandemia.

El titular del Minsal emitió duros cuestionamientos contra la prensa por los ventiladores mecánicos, siendo contradicho por la ministra vocera Karla Rubilar y negando un llamado al orden, mientras que ayer criticó la suspensión de clases realizada a mediados de marzo, siendo nuevamente rebatido por otras autoridades.

"Lamento si hay personas que se han sentido ofendidas, efectivamente es extraordinariamente complejo estar a cargo de la salud de Chile y de la salud de todos los chilenos, es una tarea muy pesada en hombros muy débiles", dijo Mañalich.

"Evidentemente en esta dificultad, yo, todos, cometemos errores y tenemos momentos virtuosos, pero creo que aquí no está en juicio si el 'cirujano' que está haciendo la operación es medio pesado o simpático, la pregunta crucial es si este 'cirujano' o este médico, o este ministro va a ser capaz de hacer la pega o no y me parece que eso es lo fundamental que tiene que estar en la opinión pública, porque esta es una tarea de todos los chilenos, de todas las autoridades", agregó.

"Quiero asegurar que mi disposición está incólume"

Además, el ministro dijo tener la certeza que en este momento debe liderar este proceso sobre la pandemia del nuevo coronavirus.

"Soy plenamente consciente de mis defectos y de las pocas virtudes que pueda tener, pero lo que tengo absolutamente claro es que este es el momento en que tengo que estar a cargo del Ministerio de Salud y hacer todo lo posible, lo que esté en el esfuerzo mío y de todo el equipo que nos acompaña, que ha sido felicitado por autoridades internacionales hasta el cansancio, para sacar adelante a Chile, como creo que está empezando a verse, de una situación gravísima de riesgo para la salud de las personas", sostuvo.

"Esto no es una cosa que viene y se va, sino que tiene un peak de contagios nuevos, que es seguido a las tres o cuatro semanas por un alza en el número de fallecidos y, en ese contexto, quiero asegurar que mi disposición y mi ánimo de servir y comunicar a nombre del Ministerio de Salud y del Gobierno todos estos temas relacionados a esta grave pandemia, a este gran riesgo sanitario centenario que enfrenta no solo nuestro país, que enfrenta el mundo, está absolutamente incólume", concluyó.

"Tenemos un temor terrible que se produzcan graves casos de discriminación"

Mañalich también insistió en que se debe proteger la identidad de las personas que están activas, que deben estar cumpliendo con cuarentena, para evitar "graves casos de discriminación", en especial hacia la población migrante.

"Nosotros tenemos un temor tremendo, terrible, por la significación que significa el riesgo de enfermar por coronavirus, que se produzcan graves casos de discriminación en el país; que el conocer la identidad, las personas, verlas y que tienen el diagnóstico de coronavirus positivo implica un gravísimo riesgo a sus derechos humanos", sentenció.