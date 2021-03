16:14 - | Sergio Godoy, doctor en Comunicaciones, y percepción del Covid: La gente sabe qué hacer para no contagiarse, pero como cree que no le ocurrirá, incurre en actividades de riesgo; según una encuesta, apenas el 35% veía riesgo para ella #CooperativaEnCasa

11:53 - | "Yo no me quiero adelantar, pero quiero decir sí que hemos tomado ya medidas bastante estrictas y obviamente vamos a analizar en un rato más la situación", dijo Daza en relación a posibles nuevas medidas

08:36 - | [En vivo] Integrante de la Mesa de Expertos de "Saludablemente", Olga Toro: No podemos usar como excusa el agobio para no cuidarnos, el riesgo de contagio y que la enfermedad se complique es real, hay que cuidarse #CooperativaEnCasa

13:34 - | Seremi (s) de salud en La Araucanía, Álex Olivares, informó que quienes deban ser inoculados con la vacuna de Pfizer pueden acudir a este proceso a partir del lunes, ya que "no puede permanecer más de cinco días desde que son descongeladas en Santiago, por lo tanto, no pueden ser almacenadas en stock"

10:18 - | Mayor de Carabineros Gonzalo Ortega: Si no es estrictamente necesario no salgan de sus casas, manténganse en sus casas. Si bien es cierto existen los permisos de desplazamientos es importante que lo utilicen en la medida de lo necesario #CooperativaEnCasa

14:10 - | "Hoy se registran las cifras más altar de toda la pandemia en La Araucanía. No olvidemos que ya van más de 600 personas fallecidas (...) Hemos coordinado con la jefatura de Defensa, aumentar considerablemente los controles y realizarlos de manera estricta cursando sumarios a quienes no porten su permiso de desplazamiento ", advirtió la autoridad regional.

14:09 - | Desde la Región de La Araucanía, su intendente Víctor Manoli culpó a la población por los altos casos de Covid-19: " Hay personas que siguen insistiendo en no cumplir las normas sanitarias , ya que no le toman el peso a la pandemia que estamos viviendo, este es el primer fin de semana donde toda nuestra región está en cuarentena ".

07:52 - | [En vivo] Alcalde de Osorno, Jaime Bertin, tras paralización de vacunas: "Si no está la vacuna tenemos la obligación de avisar a la población" para que no asistan a los recintos #CooperativaEnCasa

07:50 - | [En vivo] Alcalde de Osorno, Jaime Bertin, tras paralización de vacunas: Si el ministro me asegura que las vacunas van a estar el lunes, no hay problema, muy bien, es solamente eso. No entiendo cuál es el afán, simplemente estábamos comunicando que la vacuna no estaba en ese momento #CooperativaEnCasa