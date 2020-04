Más de 300 extranjeros que quedaron varados en Antofagasta fueron trasladados a albergues

Un grupo de 305 extranjeros que se trasladaban desde la zona central hasta la Región de Tarapacá para poder regresar a sus países de origen, fueron devueltos hacia Antofagasta luego que se les negara el paso en el control sanitario de El Loa tras no poder acreditar su residencia en la región.

Se trata de 296 bolivianos, siete peruanos y dos colombianos que en su mayoría son temporeros que provienen de Melipilla, Rancagua y alrededores, quienes a raíz de la pandemia del Covid-19 perdieron sus fuentes laborales y decidieron devolverse a sus paises.

"Es una odisea lo que estamos pasando en estos momentos, queremos una pronta solución de nuestro gobierno boliviano, no es responsabilidad del gobierno chileno", dijo Jorge Corcus, uno de los afectados.

Tras pernoctar durante todo el miércoles en el terminal de buses de Antofagasta, durante la noche del miércoles fueron trasladados a dos albergues dispuestos en la ciudad en el Liceo Mayor Bonilla y el Liceo La Portada.

Allí, los ciudadanos extranjeros tendrán que efectuar cuarentenas preventivas, mientras se realizan los trámites a nivel de Cancillería para que puedan volver a sus países.

Asimismo, permanecerán en este sitio hasta que puedan o ingresar a Tarapacá o a Santiago para retornar a Bolivia.

Comienzan a ser traslados al Liceo Indistrial los 305 extranjeros (296 bolivianos, 7 peruanos y 2 colombianos), varados en el terminal de buses de #Antofagasta. El traslado lo realizan de manera gratuita taxibuses de distintos recorridos del TransAntofagasta. #CooperativaEnCasa pic.twitter.com/k9D8tTci94 — Dayane Carolina (@Dayane_Marquez) April 16, 2020

Alcaldesa manifestó molestia

La situación generó la molestia de la alcaldesa Karen Rojo, quien manifestó que no fue informada previamente del uso de estas dependencias.

"Hoy día las condiciones sanitarias no están dentro de las unidades educativas, muchas de ellas no cuentan con luz, ni agua porque no están ocupándose", sostuvo.