Más del 45% de Quillagua está en aisalmiento por Covid-19

Preocupante es la situación que vive el poblado de Quillagua, dependiente de María Elena en la Región de Antofagasta, donde 89 habitantes se encuentra en aislamiento en sus domicilios a raíz del Covid-19.

Esta cifra corresponde a un 45 por ciento de la población total (aproximadamente 200 habitantes), de los cuales -según confirmó la autoridad sanitaria- 29 se encuantran contagiados y los 60 restantes esperan resultados de sus exámenes de PCR por ser contactos estrechos.

El presidente de la comunidad Aymara de Quillagua, Víctor Palape, señaló a Cooperativa Regiones que los habitantes del poblado son mayoritariamente adultos mayores, donde la actividad laboral está suspendida, no cuentan con luz ni agua permanentemente durante el día, tiene una población flotante de trabajadores, la posta no cumple con la infraestructura e implementación para casos complejos y la ayuda del Gobierno no sería suficiente.

"Hemos tenido pequeñas ayudas, pero no las adecuadas que deberíamos tener, como pueblo aislado de la gran ciudad donde no manejamos provisiones y nos falta mucha ayuda por parte del Estado y hacerle un pequeño paralé a las empresas privadas que están en nuestro territorio", dijo el comunero.

Palape agregó que en el acceso al poblado se instaló una barrera para impedir el ingreso de quienes no habitan en el lugar, sin embargo, existe movilidad de trabajadores de empresas aledañas y nulo control de Carabineros al cumplimiento del toque de queda, acusando fiestas y tránsito sin fiscalización en este horario.

Con respecto al trabajo en el ámbito sanitario, Rossana Díaz, Seremi de Salud de Antofagasta, indicó que "hemos estado trabajando haciendo búsqueda activa, fiscalizando los aislamientos y tratando a los pacientes como corresponde si es necesario trasladarlos antes de que sea grave".

Los casos del poblado de Quillagua se incluyen en el recuento de María Elena que hasta el último reporte sumaba 304 casos totales.