Médico internista: No hay motivo alguno para dar permisos extraordinarios en Fiestas Patrias

Juan Carlos Said, médico internista del Hospital Sótero del Río, afirmó en Cooperativa que "no hay ningún motivo razonable para dar permisos extraordinarios o relajar las condiciones" en el país, como decidió hacer el Gobierno con su plan de Fiestas Patrias "Fondéate en tu casa".

"El coronavirus no se va a tomar vacaciones, no se va a ir a celebrar el 18, no se va a tomar el fin de semana para descansar", apuntó Said en conversación con Lo Que Queda del Día.

Que el Gobierno les diga a las personas que "aprovechen el 18 para ir a visitar a sus familias, para reunirse en grupos más grandes de personas, parece un consejo un poco contradictorio, sobre todo después de que anuncian el retraso en el horario del toque de queda", señaló el experto.

"La situación en varias regiones del país es muy crítica. Yo creo que hubiera sido más adecuado un mensaje más claro y decir: 'Mira esto es muy doloroso, todos queremos celebrar el dieciocho' -yo me incluyo, estoy agotado de la pandemia-, pero, desgraciadamente, estamos vivendo una situación muy crítica que no es un algo que se vive todos los años; esto se vive una vez cada 100 años", señaló.

Said aseveró que si una región está en cuarentena, "no hay ningún motivo razonable para dar permisos extraordinarios o relajar las condiciones". Por otro lado, "esto es una situación particular, no se trata de suspender el 18 todos los años", agregó.

"Magallanes está con una positividad del 20 por ciento, (lo que) es totalmente dramático, está con una ocupación total de las camas... Es distinto a la situación que viven, por ejemplo, en Providencia, tenemos un país largo", por lo que -sostuvo- las medidas debieron ser vistas "región por región".

¿El Plebiscito debe ser postergado?

El también magíster en Salud Pública del Imperial College de Londres señaló que, en cambio, no es partidario de postergar el Plebiscito, fijado para el próximo 25 de octubre, puesto que el virus "llegó para quedarse" y medidas adecuadas pueden permitir su desarrollo sin mayores inconvenientes.

"El coronavirus llegó para quedarse, y yo creo que votar es tan importante como comer: así como necesitamos alimentarnos, nuestra democracia necesita nutrirse, y para eso hay que votar. Y, efectivamente, el virus no se va a ir en noviembre, ni en diciembre; entonces (uno puede decir) 'posterguemos las votaciones para marzo', pero ahí vamos a estar en una situación similar", remarcó.

"Una situación de votar es una situación de riesgo mucho más controlado (que una reunión social) debido a que se reducen minimamente las interacciones, que se va con mascarilla y se mantiene una distancia respectiva", dijo Said a Lo Que Queda del Día.