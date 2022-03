Roberto Rondanelli, investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, se refirió al comunicado del Instituto de Salud Pública que cuestiona el uso de medidores de CO2 con el objetivo de minimizar los contagios de Covid-19 en las salas de clases. "No entiendo cuáles son los argumentos del ISP, porque no hay argumentos técnicos. Básicamente es una declaración de que los sensores no sirven", fustigó el especialista.

LEER ARTICULO COMPLETO