Migrantes sin respuesta: ecuatorianos devastados por la crisis en Chile piden repatriación

Decenas de inmigrantes ecuatorianos formaron un improvisado campamento afuera de su embajada en Santiago mientras esperan una solución para regresar a su país, luego que la pandemia -que suma casi 110.000 casos y roza los 1.200 muertos- y la crisis económica truncaran sus sueños de prosperidad en Chile.

A los ciudadanos bolivianos, peruanos y colombianos se suma un grupo de 20 ecuatorianos que llegó a acampar afuera de su sede diplomática en Providencia. Tienen solo 4 carpas en las que se turnan para dormir. #CooperativaEnCasa pic.twitter.com/32MPKjpRTG — Felipe Cofré (@_felipecofre) June 3, 2020

Con el invierno a las puertas, noches de temperaturas de entre 4 y 7 grados Celcius y los contagios de la Covid-19 en plena en expansión, estos trabajadores se han organizado para cuidarse como puedan.

Entre cuatro carpas instaladas en el frontis de la sede diplomática, ubicada en la comuna de Providencia, en el sector oriente de la capital, los inmigrantes se van turnando para dormir.

Luis Soriano, uno de los miembros del improvisado campamento, explicó a Cooperativa que son sólo una fracción de más de 70 ecuatorianos que, en total, esperan alguna alternativa de repatriación. "Tenemos niños, mujeres embarazadas y ancianos que no podemos exponer aquí", contó.

"Queremos regresar a nuestro país, porque no tenemos dinero para pagar piezas ni para comer. Buscamos que nuestro gobierno se pronuncie, a través de la embajada, que alguien nos diga que nos ayudará y que si hay un vuelo humanitario, que no nos cobren, porque no podemos pagar el viaje", dijo.

"Las carpas y la comida nos las facilitaron los compañeros colombianos, porque no teníamos nada. También hay amigos chilenos ayudando", detalló Soriano. La embajada de Ecuador se ubica a metros de la sede diplomática de Colombia, donde también hay centenares de personas esperando ayuda de su gobierno.

La vulnerabilidad de los inmigrantes, sobre todo aquellos que asumieron trabajos temporales en el sector agrícola o que se empleaban en el sector de servicios y comercio, se ha agudizado sobre todo en la capital, donde rige desde el 15 de mayo una cuarentena total.

"Esta situación nos preocupa mucho. Son personas de escasos recursos que necesitan retornar a sus países y no pueden hacerlo no porque Chile no les abra las puertas, sino que porque sus países les cierran el retorno", dijo este martes el canciller Teodoro Ribera consultado sobre la situación de más de 1.000 inmigrantes latinoamericanos, de países como Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela, que acampan desde hace varias semanas en sus distintas sedes diplomáticas en Santiago.

El intendente metropolitano, Felipe Guevara, dijo en la última jornada que ante la situación apremiante de estos inmigrantes, la ciudad de Santiago está facilitando instalaciones de liceos e iglesias como refugio y también ayudando a que los cuerpos diplomáticos de cada uno de sus países ofrezcan una solución.

Aunque los pasos fronterizos con Perú y Bolivia están a más de 2.000 kilómetros de Santiago, unos cientos de inmigrantes pudieron volver en las últimas semanas por tierra tras amargas negociaciones con sus respectivas autoridades. Sin embargo, para aquellos que buscan regresar a sus casas en Ecuador, Colombia o Venezuela, la opción solo es por avión.

Chile vivió en los últimos años una explosivo crecimiento de la migración, que hoy, según los datos oficiales, llega a cerca de 1,5 millón de personas, que viajaron a nuestro país sobre todo atraídas por la estabilidad política y económica.