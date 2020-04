Minecraft entregará consejos a sus usuarios más jóvenes sobre el Covid-19

Minecraft se asoció con la ONU para lanzar una campaña sobre el Covid-19 y desde la próxima semana comenzará a compartir consejos de salud basados en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

En el popular mundo virtual, de propiedad de Microsoft, se les recordará a los millones de jugadores que se laven las manos, sobre todo en niños y adolescentes.

"En Mojang, descubrimos que propagar información objetiva es sumamente importante, pues esa información ayuda a tomar decisiones informadas", informó la empresa que creó el juego en redes sociales. Hasta el villano del juego ayudará.

"Si de repente te encuentras con un Creeper que te pide que te laves las manos, ¡no te preocupes! Simplemente está velando por tu salud. Queremos que sigas disfrutando tu juego; sin embargo, creemos que es importante utilizar nuestros canales sociales para ayudar a poner fin a la pandemia.

