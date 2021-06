"Mínimos comunes": Alivio tributario y bonos para las pymes avanzaron a la Sala de la Cámara Baja

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó este miércoles a la Sala los proyectos de ley que otorgan alivio tributario y bonos de cargo fiscal para apoyar a las micro y pequeñas empresas (mypes), una medida para hacer frente a la grave crisis económica que provocó la pandemia del Covid-19, ingresado por el Gobierno en el marco de las negociaciones de los "mínimos comunes" con la oposición.

La segunda propuesta (ver boletín 14280-05), que ya fue aprobada por el Senado y se encuentra en segundo trámite en la Cámara Baja, establece como primera ayuda la entrega del "Bono de Alivio a las Micro y Pequeñas Empresas", por una sola vez, ascendente a un millón de pesos para las personas naturales y jurídicas que hayan informado inicio de actividades en primera categoría ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), al 21 de marzo de 2020, y que sus ventas sean superiores a 0,01 e inferiores a 25.000 UF en 2020.

Junto a ello, se establece que deben cumplir con, al menos, uno de los siguientes requisitos:

Ingresos por ventas y servicios del giro de, al menos, dos meses, continuos o discontinuos, durante 2020 o 2021.

Que hayan tenido contratado, a lo menos, un trabajador durante 2020, según información presentada al SII.

Que corresponda a los rubros más golpeados por la pandemia: gastronomía, eventos, cultura, servicios de turismo, belleza y peluquerías, gimnasios, transportes escolares y jardines infantiles, entre otros, y que hayan tenido alguna venta desde el año 2019.

De acuerdo con lo señalado en la Comisión por el Gobierno, con estas medidas se estaría beneficiando a cerca de 820.000 mypes.

El proyecto también establece un "Bono Adicional Variable sobre el Bono de Alivio", donde aquellas mipymes que deban pagar IVA recibirán la devolución de tres meses del promedio del débito fiscal de este impuesto declarado por las ventas y servicios por los 12 meses del año calendario 2019, con un tope de dos millones de pesos.

Además, en el caso de que la persona natural o la titular de una empresa individual de responsabilidad limitada tenga sexo registral femenino, ambos bonos aumentarán en un 20 por ciento su valor.

Desde el Ejecutivo señalaron que el acceso y el pago de los bonos será simple y expedito, siendo entregados casi en forma automática. Las mipymes podrán acceder a la página del SII a los 15 días, corridos luego de publicada la norma, para saber si serán beneficiadas y, a los 20 días, los dineros respectivos serán depositados en sus cuentas.

Junto a lo anterior, se establece un anticipo solidario para el pago de cotizaciones de seguridad social de trabajadores suspendidos por ley de protección del empleo y se señala que permitirá, de forma excepcional, el acceso a estos beneficios incluso de las empresas que tienen deudas previsionales, pero debiendo destinar hasta el 30 por ciento del Bono de Alivio para el pago de las cotizaciones adeudadas.

La iniciativa será analizada en la sesión de la Sala de mañana, jueves, a las 10:00, y será informada por el diputado Guillermo Ramírez (UDI).

"Este proyecto tiene tres características: primero, es muy amplio, muy contundente, es mucha la plata que está comprometida y llega a muchas pymes; segundo, es fruto de un acuerdo político entre opción y Gobierno; y, tercero, las mismas pymes y sus organizaciones nos han pedido que los acompañemos con toda celeridad, por lo tanto, no hay ninguna de que se va a aprobar mañana", destacó el congresista oficialista.

INQUIETUDES DE FERIANTES

El proyecto fue aprobado en general por 11 votos a favor y una abstención del diputado comunista Daniel Núñez, quien pidió a La Moneda presentar una indicación para dar plazo a miles de comerciantes de ferias libres para que puedan hacer inicio de actividades ante el SII.

"Este Bono de Incentivo o De Alivio de un millón de pesos está dejando fuera o no se le está entregando a 50.000 feriantes que no tienen iniciación de actividades, no obstante, ellos pagan todos los meses su permiso al municipio", dijo el legislador opositor.

Mientras que a la Comisión asistió el presidente de la Confederación Gremial Nacional de Organización de Ferias Libres, Héctor Tejada, quien indicó que "a veces falta calle, no se visualiza el mundo real más allá de que tenemos un sector indudablemente que va a ser beneficiado por este bono de alivio, pero también tenemos un enorme mayoría que no va a estar y vamos a tener un mundo dual en la feria, uno que va a recibir y otros que no van a recibir, compañeros que trabajan uno al lado del otro y obviamente que no es el mejor clima".

A su vez, Froilán Flores, de la Asociación de Ferias Libres, sostuvo que "no hemos protestado todavía por los más de 300.000 ilegales que están en las colas de las ferias libres y que la autoridad hace vista gorda, yo creo que merecemos con creces ese pequeñísimo beneficio de un millón de pesos".

Frente a esto, el ministro de Economía, Lucas Palacios, señaló que existen programas de formalización que se encuentran implementando para los feriantes.

"Lo que vamos a hacer es que, a través de Sercotec, vamos a generar un programa -que ya lo estamos desarrollando- que se va a llamar 'Formalízate y Reactívate', con el fin de que podamos tomar esa empresa informal, le hacemos todo el proceso, reciben un bono que puede ser de hasta cuatro millones de pesos, quedará formalizada y, además, entra en el registro de Sercotec con el que podemos entregarle pruebas de capacitación, acompañamiento y ayuda hacia delante", comentó Palacios.

OTRAS PROPUESTAS PROPYMES

La presentación del Gobierno ante la Comisión fue más allá de los lineamientos del mencionado proyecto y abarcó los diversos puntos del marco de entendimiento sobre "mínimos comunes", donde también se considera la propuesta que establece nuevas medidas tributarias para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, junto a otras materias en desarrollo.

En dicho marco se mencionó la voluntad de favorecer la incorporación de las mypes en el proceso de compras públicas durante la recuperación económica pospandemia, realizando una serie de modificaciones reglamentarias.

Además, se destacó la voluntad de que el Fogape vuelva a ser una herramienta crediticia, garantizada por el Estado, en beneficio de las empresas que mayor dificultad tienen de acceso al crédito, es decir, las micro, pequeñas y medianas.

Asimismo, se propone suspender durante 2021 los procedimientos de remate por incumplimiento de pagos de contribuciones de las mipymes, cualquiera sea el estado de la causa y duplicar el plazo de los convenios de pago con la Tesorería General de la República y los municipios.

En cuanto al proyecto de medidas tributarias (ver boletín 14278-05), que también se analizará mañana en la Sala de la Cámara, pero en tercer trámite (la Corporación lo aprobó en primer trámite el 1 de junio y ya pasó por el Senado), se plantea la reducción transitoria de la tasa de interés penal de 1,5 a 0 por ciento, la devolución del crédito fiscal IVA acumulado para pymes y la extensión de vigencia de patentes provisorias, entre otros puntos.