Ministra descartó endurecer medidas por Covid-19: "No hay una gran repercusión en la red asistencial"

La ministra de Salud, María Bergoña Yarza, descartó avanzar a otra etapa del plan "Paso a Paso" pese a alza en los contagios, debido a que "no ha habido una gran repercusión en la atención en las redes (asistenciales)".

La titular de Salud explicó a El Mercurio que el rebrote "es algo que ha pasado en otros países. La circulación viral del Covid-19 tiene una forma cíclica. Es decir, hay períodos de aumento, de disminución y período en donde la circulación se mantiene en niveles bajos".

"Ahora vamos en ascenso y creemos que la próxima semana y la siguiente va a seguir así. La preocupación más grande es que esto coincide con el aumento de virus respiratorios estacionales, como el virus sincicial, la influenza, la parainfuelza e incluso el rinovirus", agregó Yarza.

Respecto al endurecimiento de medidas, la ministra de Salud indicó que "uno de los factores con los que tomamos decisiones es la circulación viral, pero el segundo tiene que ver con la cobertura de vacunación y el tercero, con la respuesta de las redes asistenciales".

"Como hemos visto, en este brote no ha habido una gran repercusión en la atención en las redes. Por eso, no parece que sea necesario avanzar a otra etapa del plan Paso a Paso", añadió.

¿Y LA LIBERACIÓN DE MASCARILLA?: "UNA SEÑAL DE AVANCE EN LA VIDA COTIDIANA"

Consultada sobre una posible autocrítica por liberar el uso de la mascarilla en espacios abiertos, la titular de Salud señaló que "dimos una posibilidad, con muy bajo riesgo, de no usar la mascarilla excepcionalmente en espacios abiertos. Teníamos los elementos de la evidencia para hacerlo".

"Además debíamos dar alguna señal de avance en la vida cotidiana de las personas. La idea es que cada persona, grupo familiar o comunidad tome decisiones de acuedo con la etapa epidemiológica en la que estamos, los riesgos personales y las capas de proteccióm que yo tengo", enfatizó la ministra.

El balance del sábado del Minsal informó de 10.667 nuevos casos con más de 45 mil contagios activos en el país. En cuanto al uso de camas críticas, la autoridad detalló que existen 269 disponibles en la red asistencial.

"NO PARECIERAN PRIORITARIAS MEDIDAS MÁS DRÁSTICAS"

El médico incentivista Sebastián Ugarte explicó que "el alto nivel de inmunización por medio de las vacunas alcanzado y el tipo de enfermedad que produce este cuadro no ha llevado a un colapso de las camas críticas de adulto. Por lo tanto, pareciera no ser prioritario en estos momentos plantearse medidas más drásticas como cuarentenas de ciudades, probablemente alcancemos un máximo de los contagios, no en este mes, sino en julio, y luego gradualmente las cifras vayan disminuyendo".

"Aún no hemos llegado a lo peor de las cifras, pero estas cifras son más abultadas en términos de contagios que de hospitalizaciones", enfatizó.