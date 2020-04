Ministra: Si una empresa ve afectados sus ingresos parece correcto que opte por ley de protección al empleo

La ministra del Trabajo, María José Zaldívar, sostuvo que la ley de protección al empleo es una iniciativa que pretende proteger a los trabajadores, independiente del tamaño de la empresa a la que pertenecen.

En conversación con Lo que Queda del Día, la secretaria de Estado detalló que la mencionada normativa está dirigida a todas las empresas que se vean afectadas por la crisis del Covid-19, esto ante ciertos cuestionamientos porque empresas de gran tamaño con Cencosud o Ripley y multinacionales se han acogido a ella.

"El elemento para analizar si es que corresponde o no (acogerse a la ley) no tiene que ver con el tamaño de la empresa, sino que tiene que ver con la situación de ingresos de las empresas", afirmó la titular del Trabajo.

"Lo que nos interesa es proteger al trabajador, proteger el ingreso del trabajador y podemos tener empresas pequeñas, medianas y grandes que estén muy afectadas por esta crisis, como también podemos tener pequeñas, medianas y grandes que no se hayan visto afectada por las crisis. Eso tiene que ver con las actividades productivas que desarrollan, tiene que ver con la región donde están, tiene que ver con la posibilidad de desarrollar trabajo a distancia", recalcó.

Además, dijo que si una empresa ve mermados sus ingresos producto de la actual contingencia, le parece razonable que se acojan a la norma.

"Si tengo una empresa que está viendo afectados sus ingresos en más de un 20 ó 30 por ciento y que no tiene posibilidad para poder mantener la totalidad de los sueldos de sus trabajadores, parece correcto que opte por una alternativa de suspensión para que ese trabajador tenga cobertura y protección en materia de seguridad social, pero va a depender de casa caso", aseveró.

"Hay empresas grandes que hoy en día no tienen necesidad, como hay empresas medianas o pequeñas que no tienen necesidad porque no han visto afectados sus ingresos, pero puede ser que haya empresas de distintos tamaños que están viendo fuertemente afectados sus ingresos", añadió.

Asimismo, en cuanto al caso particular de Ripley de acogerse a la ley, la ministra insistió que "lo que la ley busca es evitar los despidos, porque los ingresos de una empresa van bajando (...) Tendría que analizar los estados de resultados de Ripley y tendría que ver la caja que tiene y la disponibilidad y como están los ingresos de Ripley, hoy no puedo hacer ese análisis".

De acuerdo al balance que entregó la ministra de la primera semana de funcionamiento de la norma, 56 mil empresas se acogieron a esta normativa, alcanzando a unos 786 mil trabajadores, aclarando que de momento no están los datos del tamaño de las empresas que optaron por esta modalidad.

"No entregamos hoy día un dato diferenciado por tamaño de empresa en cuanto a protección del empleo, ese dato a lo mejor vamos a estar en las próximas semanas en condiciones de entregarlo, solamente entregamos el dato de términos absolutos de cuantos empleadores habían solicitado (acogerse a la ley) y respecto de cuantos trabajadores se trataba en general", planteó.

Finalmente, la ministra aseguró que la ley de protección al empleo conlleva duras sanciones en caso que no se cumplan los requisitos para optar por ella.

"La ley contempló medidas muy drásticas para hacerse cargo del abuso, es decir, cuando una empresa o una persona hiciera uso de esta ley cuando en verdad no lo necesitaba", aseveró.

Ante eso, dijo que la Dirección del Trabajo (DT) llevará un registro público y tendrá la posibilidad de fiscalización, así como también tendrá la facultad de remitir los antecedentes a los tribunales y en caso de "verificarse que una empresa o una persona hizo mal uso de la ley las penas son muy altas".