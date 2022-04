Ministra Yarza: A la cuarta dosis "está llegando la mitad de las personas que deberían llegar"

La ministra de Salud, María Begoña Yarza, señaló que las personas que les toca la cuarta dosis de la vacuna contra el Covid-19 sólo están acudiendo la mitad de quienes son llamados cada semana, y que respecto a un tercer refuerzo, es algo que se "está estudiando".

En conversación con El Diario de Cooperativa, la autoridad sanitaria recalcó que la cobertura de la tercera dosis de la inoculación contra el coronavirus está cercano al 90%, pero que la cuarta dosis "está llegando la mitad de las personas que deberían llegar en cada una de las semanas, así que allí como siempre es distribuido de forma bien particular: las personas mayores de 65 años con mayor adhesión, y los que siempre van más rezagados ha sido este grupo de los pequeños de 3 a 5 años, que dependen absolutamente de la voluntad de sus tutores".

En esta línea, aseguró que "creemos que este despliegue extramural que hemos empezado a hacer desde abril yendo a los colegios y con los móviles en lugares con tasas de cobertura más baja, más dirigido a la población objetivo".

“Las vacunas son un camino de cuidado. Estamos haciendo un trabajo extramural y acercando la vacunación a lugares específicos. Queremos aumentar el porcentaje de inoculación y que la gente esté protegida este invierno”. pic.twitter.com/ENR2Fxi5V2 — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) April 29, 2022

Por otro lado, respecto a la posibilidad de inocular con una quinta dosis de la vacuna -o tercer refuerzo-, Yarza dijo que "faltan más datos, lo que está haciendo la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica es estudiando".

"Nosotros tenemos una corte de personas que fueron vacunadas y que hemos ido siguiendo, nos hace falta más datos afuera y de los nuestros, cuál es la respuesta de verdad, no sólo inmunológica de anticuerpos, sino cuánto se enferman, si se enferman de qué forma... Esos son los elementos fundamentales para tomar decisiones", explicó.

POSIBILIDAD DE UN ALZA DE CASOS

Actualmente la epidemia se encuentra controlada, con contagios que bordean los 2.000 diarios, no obstante, sobre la posibilidad de un rebrote de casos, la titular del Minsal indicó que "hemos trabajado con algunos escenarios menor probables y otros más probables: el que creemos que puede ser más probable es que en un periodo de tiempo nosotros pensamos que estos peak que hemos tenido, han tenido como una periodicidad como de 100 días -como tres meses- que empiezan a elevarse los casos, y nosotros creemos que eso va a volver a ocurrir".

"Mientras no haya una variable de preocupación que signifique que no responde a las vacunas que nosotros tenemos, ese rebrote lo que va a generar es casos, personas con síntomas respiratorios y aquellos que aún no se hayan convencido de que la vacuna es una camino de cuidado individual y colectivo, tienen mayor riesgo de hospitalización, de estar gravemente enfermo. Entonces nos imaginamos un brote, pero con estas características", señaló.

Y expresó que "a nosotros nos gustaría llegar a ese brote con refuerzo 90%, con el segundo refuerzo muy cercano al 80%".