Ministra Yarza anunció que hoy tendremos más de 4.000 casos diarios de Covid-19: "Vamos a ir subiendo"

La ministra de Salud, Begoña Yarza, anunció en Cooperativa que esta jornada se superará la barrera de los 4.000 casos diarios de Covid-19, lo que confirma un alza de contagios en el país, con una positividad que pasará el 10% en la Región Metropolitana.

Según cifras del Minsal, en la última jornada Chile anotó 3.048 casos nuevos de coronavirus, con una positividad del 6,07% a nivel nacional, y de un 9,83 en la Región Metropolitana. No obstante, en el último informe que realizó el doctor de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Mauricio Canals, proyectaba esta cifra para la semana del 23 de mayo, lo que significa un rápido aumento de contagios a nivel nacional.

"Hoy ya vamos a tener 4.000 casos, ayer tuvimos 3.000 y fracción, vamos a ir subiendo, lo que hay hoy es ómicron BA.2, que tiene alta contagiosidad y que vamos a tener muchos casos", informó en El Diario de Cooperativa la titular de Salud, aunque apuntó que "si tenemos a la población vacunada como nosotros esperamos, lo más probable es que tengamos pocas hospitalizaciones y letalidad".

Respecto a la positividad, este jueves "estamos pasándonos del 10% (en la Región Metropolitana)", y explicó que el promedio de casos "está ahora en 3.000, o sea que uno puede tener algunos días de mayor número de casos, después baja, lo que nos estamos y hemos instalado como un indicador, es más bien los promedios semanales".

Sobre las críticas del bajo testeo, Yarza sostuvo que en la proporción "si uno mira hacia atrás es más o menos similar, empieza a subir el número de casos y empieza a elevarse el número de personas que se van a testear".

En tanto, se refirió también a la vacunación y sostuvo que "no es que las cosas ocurran, sino que se van intencionando esas cosas, o sea que la estrategia de que ahora pongamos la cuarta dosis como incorporada al pase de movilidad es una estrategia también pensada, no es que ocurra, yo estoy bien convencida de que vamos a llegar al periodo de invierno con buenos indicadores de influenza, ya estamos llegando a cifras del 70%".

POR DICHOS DE PARIS: "NO ME INTERESA LA POLÉMICA"

En Cooperativa, el ex titular del Minsal Enrique Paris indicó que su sucesora ha dado "señales confusas", así como también reprochó un bajo estímulo en la vacunación, y declaró que "la comunicación de riesgo ha sido muy mala, muy confusa".

Yarza respondió a lo anterior y dijo que "no me interesa mucho entrar en la polémica, pero sí plantear qué es lo que nosotros consideramos comunicación de riesgo, y es que no es asustar, es educar, es transmitir información proporcional al estado epidemiológico, tiene que ver con que le entreguemos la mejor información, clara, transparente, adecuada a las personas, y las personas vayan tomando las decisiones".

Además, mencionó que ahora que aparecen más casos de coronavirus "estamos todos desplegados, o sea que las personas también entiendan no sólo en la comunicación verbal, sino que en los hechos, en la forma que nosotros nos planteamos vayan mirando y viendo que efectivamente cuáles son las medidas, la intensidad y que sean proporcional, porque lo que sí tenemos claro es que estos ciclos de 100-120 días que tiene la circulación viral van a hacer que avancemos en espacios de mayor cercanía y que retrocedamos también en aquellas medidas".