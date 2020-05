Ministra Zaldívar admite ser accionista de Cencosud: Tengo un dividendo de 9.000 pesos

La ministra del Trabajo, María José Zaldívar, admitió ser accionista de la empresa Cencosud, firma envuelta en la polémica debido a que después de acogerse a la Ley de Protección del Empleo repartirá el 80 por ciento de sus utilidades, muy por sobre el 30 por ciento obligatorio por ley.

La secretaria de Estado planteó que posee 300 acciones y que el dividendo que obtuvo de ellas es de solo 9.000 pesos, dado que por cada una de las acciones recibió 30 pesos.

"Efectivamente soy accionista de Cencosud. Tengo menos de 300 acciones, eso equivale a un dividendo de 9 mil pesos. Todavía no lo he recibido, se depositará de alguna manera y no tengo problema en devolverlo", dijo la titular del Trabajo.

Además, la ministra Zaldívar dijo que estos papeles los adquirió en 2011 y descartó tener un conflicto de intereses.

"Tener un dividendo de nueve mil pesos no me parece que sea un conflicto de interés, menos aún cuando este ha sido publicado desde el comienzo de mi declaración. Las acciones las adquirí en el año 2011 cuando costaban un millón de pesos, hoy valen 300 mil, ha sido no un buen negocio", expresó.