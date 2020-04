Ministro Blumel llamó a evitar "polémicas innecesarias" en combate a la pandemia

El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, se reunió con alcaldes de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), para tratar los dichos del ministro Jaime Mañalich sobre la suspensión de clases y las fallas en la vacunación de los escolares.

Las palabras del titular de Salud respecto a las clases tensionaron al Gobierno, ya que tanto la vocera Karla Rubilar como el ministro de Educación, Raúl Figueroa, tomaron distancia de las declaraciones de Mañalich pues afirmaron que la decisión sobre las clases se tomó con todas las cartas sobre la mesa.

Tras el encuentro con los jefes comunales, el secretario de Estado respondió respecto a la situación al interior del gabinete y, junto con valorar la gestión de Mañalich, pidió terminar con las polémicas.

"El ministro de Salud ha ejercido un liderazgo muy importante, muy efectivo en materia sanitaria, que de hecho ha sido reconocido por instancias nacionales e internacionales, eso es lo fundamental en este momento", planteó Blumel.

"Quiero reiterar el llamado a concentrarnos en lo fundamental, ejercer los liderazgos y evitar polémicas innecesarias que nos distraen de lo fundamental que es combatir la pandemia", recalcó.

Las tensiones con los alcaldes

A la reunión con Blumel asistió el presidente de la (Amuch), el alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, junto con su par de Colina, Mario Olavarría, quienes abordaron las polémicas de Mañalich, quien acusó a los alcaldes de haber incumplido acuerdos para entregar protección a los estudiantes y para sus vacunaciones.

"Lo que menos espera la gente es que las autoridades, un ministro con los alcaldes o viceversa, tengan este tipo de polémicas, pero me parece del todo justo que si se interpela a los municipios, a los alcaldes y alcaldesas, si se saca al pizarrón al municipalismo, tengamos que venir a La Moneda a entregar los antecedentes que acreditan que esa interpelación no fue del todo exacta", dijo el alcalde de Estación Central.

Pese al cambio en el tono del titular del Minsal, el jefe comunal de Recoleta, Daniel Jadue, volvió a sacar a colación la presunta falta de stock de vacunas en los colegios que habría postergado la fecha de la campaña.

"Cuando él dice que vacunemos a los niños pero no compra las vacunas, él no hace su pega. Nos daría lo mismo si lo hiciera enojado o simpático o pesado, pero lo que no nos puede dar lo mismo es que una autoridad de la República nombrada por el Presidente mienta sistemáticamente", remarcó el alcalde.

El timonel de RN, Mario Desbordes, también cuestionó la autocrítica de Mañalich, pues "no es solamente 'el buen médico', como mencionó, él hoy día es ministro de Estado, y los ministros de Estado tienen muchas cosas entretenidas en su pega, pero también tienen algunas restricciones y algunas cargas, no pueden hablar como si fueran autónomos o independientes".

"Representan no solo al Gobierno, son ministros de Estado y tienen que tener mucho cuidado con aquello", enfatizó.

Sin embargo, su par de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, planteó que "el demonio de Tazmania avanza, da vueltas y tiene fuerza 'centrípeta', entonces acá lo que se necesita es tener fuerza 'centrífuga', de unión. Me parece que hoy día el ministro en su vocería tuvo un tono distinto que apunta justamente en ese sentido".

Finalmente, Blumel anunció que de ahora en adelante habrá una persona encargada de ser un enlace entre los municipios y el Minsal, aunque esta persona aún no ha sido designada.