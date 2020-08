Ministro Briones: La recuperación de la economía y del empleo es la prioridad nacional

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, salió a defender el plan de inversión presentado por el Gobierno este domingo, asegurando que "la recuperación de la economía y del empleo es la prioridad nacional uno, dos, tres, cuatro y cinco".

"Yo vuelvo a hacer el llamado de que en este desafío mayor que tenemos como país tenemos que buscar unidad y buscar acuerdos, porque el calibre del desafío que tenemos es enorme; el drama social que hay detrás es enorme", agregó el secretario de Estado, como señal hacia la oposición.

Como ha sido la tónica desde el acuerdo de junio, Briones insistió que "aquí no cabe la pelea pequeña, el gallito político a corto plazo. Hay que tener un sentido de propósito de unidad".

"Esto no es un piloto automático, esto requiere de mucha palanca política pública, requiere de medidas de apoyo al empleo, subsidio, pero por sobre todas las cosas, requiere un esfuerzo de recuperar nuestra economía", afirmó.

Respecto al desempleo, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, sostuvo que "este es un tema que nos preocupa muchísimo porque detrás de estos trabajadores que han perdido su fuente laboral hay familias, hay familias que han visto sus sueños truncados, que ven que las posibilidades se cierran y que claramente tenemos que dar señales claras".

Dudas respecto al programa estatal

Sin embargo, el socialista Carlos Montes, que integra la Comisión de Hacienda del Senado, cuestionó que hasta ahora no se conoce el detalle del programa estatal, y aseguró que a primera vista "es lo mismo que se presentó el 14 de junio en los títulos de ese plan de emergencia, en ese marco de entendimiento. Son los mismos títulos particularmente en inversión pública y otras cosas".

"Yo creo que lo más importante ahora es saber en qué estado está ese proyecto, cuánto van a poder generar empleo este año, cuanto van a agregarse el próximo año (...) Eso no está claro y ahora tenemos que entrar a revisarlo", adelantó.

Desde la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), su presidenta Bárbara Figueroa, aseguró que "no nos cerramos al debate de subsidio al empleo, pero tiene que ser con condiciones: que no se pueda despedir trabajadores, que se garantice que la contratación sea sobre pisos dignos, que esto sea en base también a empresas que no tengan ni prácticas antisindicales y que no estén haciendo sólo la declaración de las cotizaciones previsionales, sino que efectivamente las tienen que tener pagadas".

"Acá no puede ser que sigamos subsidiando sin condición, esas políticas son las políticas que han fracasado y que necesitamos que hoy día se corrijan. Para eso hemos cumplido además con presentarle al ministro de Hacienda -tal como nos interpeló en la última reunión- un documento con todos estos elementos", dijo.

Posible prórroga de la Ley de Protección del Empleo

En paralelo, la Comisión del Trabajo de la Cámara discute medidas para ampliar el beneficio y flexibilizar los requisitos para acceder a la Ley de Protección del Empleo hoy lunes, debate en el que surge una inminente prórroga de la norma más allá de octubre.

El proyecto fue aprobado, pero se entrampó en los detalles, como el rechazo de fijar la tasa de reemplazo en 55 por ciento, que el monto mínimo a pagar sea el sueldo mínimo, además de soluciones a las empleadas de casa particular, lo que será visto en la Comisión de Hacienda de la Cámara.

Esto es lo que han pedido, por ejemplo, desde los gremios del turismo. El presidente de Fedetur, Rodrigo Margulis, reiteró que "nosotros necesitamos que esta Ley de Protección al Empleo se extienda", pues "hoy día en lo que es el rubro de alojamiento y restaurante esos 120 mil trabajadores que están afectos a la protección del empleo representan un 53 por ciento del empleo".

"En caso de que esto no se renueve o se renueve tal como se ha planteado por una cantidad limitada de meses vamos a ver una cantidad muy importante de trabajadores que van a caer al desempleo", advirtió.

Asimismo, José Carreño, quien preside la Asociación Gremial de Industriales del Pan (Indupan), planteó que "para nosotros hubiera sido bastante delicado tener que despedir a una gran cantidad de gente, porque no hubiéramos tenido otra posibilidad si no hubiera sido por esta ley de flexibilización".

"Incluso a futuro, cuando se hable de subsidio al empleo, también se contempla a estos trabajadores", agregó el dirigente.