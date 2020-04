Ministro de Educación: Es irresponsable dar fecha para el retorno a clases porque no la conozco

El ministro de Educación, Raúl Figueroa, aseguró que desconoce la fecha exacta del retorno de los escolares a los colegios, ya que esa decisión se debe basar en aspectos sanitarios en el marco de la pandemia de coronavirus.

Durante una sesión a distancia de la comisión de Educación de la Cámara de Diputados, el titular de Educación manifestó que este retorno será gradual y se desmarcó de los dichos del ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien señaló que el regreso a las aulas debía ser lo más pronto posible.

"La certeza mayor la da una fecha de retorno a clases y yo creo que sería una irresponsabilidad de mi parte dar una fecha porque no la conozco, porque depende de una serie de factores esencialmente sanitarias que, obviamente, escapan a mi responsabilidad y conocimiento", dijo Figueroa.

"Lo que sí podemos, y en eso estamos trabajando y espero poder transmitirlo con mayor claridad, son las fases en que esto se tiene que hacer, la gradualidad necesaria, el foco en la seguridad que el retorno a clases tiene que tener", expresó el jefe del Mineduc.

Asimismo, el secretario de Estado sostuvo que el coronavirus afecta en menor medida a los niños y jóvenes, mientras que los que se contagian no corren mayor riesgo y recalcó que los "niños no son un factor de riesgo", aseveración que ya genera críticas en redes sociales.

Luego, en un punto de prensa, precisó que sólo se refirió a una evidencia científica y enfatizó que las clases presenciales están suspendidas "hasta que las condiciones sanitarias lo permitan".

El ministro planteó que "ustedes saben que el coronavirus afecta en mucho menor medida a los niños y jóvenes. Se contagian, es cierto, pero tienen una tasa de incidencia mucho menor y los que se contagian no corren mayor riesgo en términos vitales".

"Eso es muy importante, porque a veces, el discurso que escucho de papás y mamás es que sienten que volver a clases, sea cuando sea el momento, significa poner en extremo riesgo a sus hijos y sabemos que eso no es así", dijo.

AChM: Que el Gobierno dé señales cuando bajen los contagios

En tanto, el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), el alcalde de Puerto Natales, Fernando Paredes, se mostró contrario a un eventual retorno en mayo, debido a que se espera el peak de los contagios.

"Por un lado la autoridad sanitaria está planteando que va a haber un peak del coronavirus en nuestro país a finales del mes de abril y quizá durante toda la primera quincena de mayo y quizá se pueda prolongar más allá, (por eso) no es conveniente estar pensando en mayo si finalmente el peak puede estar todavía en una situación muy compleja para nuestro país", planteó el jefe comunal.

"Lo que hemos planteado es que cuando los números de contagiados vayan a la baja, ahí el Ministerio y el Gobierno puedan dar señales al país respecto de un retorno a las clases presenciales de manera gradual o de manera total", añadió Paredes.

Desde el Colegio de Profesores señalaron no estar disponibles para retomar clases en mayo y su presidente, Mario Aguilar, consideró inaceptable que se pretenda usar a colegios rurales como una suerte de conejillos de indias y experimentar con su salud.

Mientras, el presidente de la Corporación Nacional de Colegios Particulares (Conacep), Hernán Herrera, dijo que debe garantizarse la seguridad de los niños para que los padres los envíen al colegio cuando se retomen las clases.

"Este esfuerzo tiene que tener dos componentes, el aspecto sanitario, donde tenemos que darle seguridad a nuestras familias, a los padres, que las condiciones sanitarias en los colegios van a ser las suficientes como para que sus niños no corran riesgos, porque si no bajamos esta situación naturalmente la tendencia de los padres será no enviar a sus hijos al colegio", dijo Herrera.

"El segundo aspecto es el pedagógico y el compromiso del Gobierno es que va a presentar un protocolo de manera tal de saber cómo se sigue adelante, si se hace una mixtura entre presencial y a distancia, qué condiciones se tienen que dar en los colegios para que asistan estos alumnos y entendemos que el mes de mayo es un inicio para hacer un retorno paulatino", añadió.