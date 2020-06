Ministro de Salud: Estamos en contra de aquellas empresas que se disfrazan de esenciales

El ministro de Salud, Enrique Paris, manifestó que el Gobierno está "en contra de aquellas empresas que se disfrazan de esenciales y que obtienen permisos inadecuados" tras ser consultado por la situación de dos compañías que obtienen salvoconductos para sus trabajadores apelando a otros rubros.

"Estamos en contra de aquellas empresas que se disfrazan de empresas esenciales y que obtienen permisos inadecuados. La subsecretaria Martorell hoy día mismo está iniciando una fuerte fiscalización en contra de todas las empresas o de algunas empresas que están incumpliendo estos instructivos", remarcó el secretario de Estado.

"Estamos haciendo una correlación entre el rubro de la empresa y el Servicio de Impuestos Internos para tratar de ubicar las que están actuando en forma inadecuada. (...) Trabajaremos con las empresas que requieren verdaderamente ese tipo de permisos", añadió.

El ministro Paris afirmó que "me llama la atención que hayan ópticas, que hayan empresas telefónicas que estén abiertas, por lo tanto, la subsecretaria Martorell va a aumentar la fiscalización contra este tipo de empresas".

"El trabajador no es el culpable, de ninguna manera nosotros queremos que el trabajador pierda el trabajo, no es esa la finalidad de la inspección. La finalidad de la inspección es controlar aquellas empresas que, utilizando documentos, falsean la información para obtener permisos que no deben ser utilizados en estas circunstancias", concluyó.

La semana pasada, comenzó a regir un nuevo permiso único colectivo para empresas, el que rige para funcionarios de servicios de utilidad pública, seguridad y prensa, rubros a los que apuntan algunas empresas para poder desarrollar sus labores de venta y apuestas.