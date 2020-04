Ministro Figueroa llamó a no confiarse con clases online: No hagamos trampa en el solitario

El ministro de Educación, Raúl Figueroa, pidió a los colegios no "hacer trampa en el solitario" y a no confiarse con lo avanzado con las clases en modalidad online durante la pandemia por el coronavirus.

En una sesión de la Comisión de Educación del Senado llevada a cabo este lunes, Figueroa defendió su decisión de adelantar las vacaciones de invierno, indicando que "nos pareció que si hay que interrumpir un proceso, el proceso que había que interrumpir era este, que claramente es mucho menos efectivo".

"A mí me preocupa que nos empecemos a hacer trampa en el solitario, que los colegios sientan que están logrando sacarle ritmo a la educación semipresencial o a distancia, en verdad se empiezan a convencer que los resultados de ese proceso son exactamente iguales al de la educación presencial", dijo.

Para Figueroa, "lamentablemente no es así y se generan muchas brechas, y lo que hemos dicho es que mientras esta situación dure la evaluación debe hacerse sobre la base de criterios formativos, que no se traduzca en una nota".

Descartó recorte en programas

Figueroa también se refirió a la inquietud por un posible suspensión o recorte al programa Habilidades para la Vida de Junaeb, que busca promover la salud mental en comunidades educativas.

El senador Felipe Kast (Evópoli) planteó que "uno de los programas que ha sido bien evaluado, no solamente en Chile, sino que internacionalmente es Habilidades para la Vida, por eso nos parece lamentable que se ponga en duda su funcionamiento, cuando estamos en medio de una crisis donde la salud mental, particularmente de nuestros niños y de sus familias, es central para que podamos salir adelante".

Ante esta situación, el ministro respondió que "quiero ser enfático en esto, no existe ningún recorte presupuestario al programa Habilidades para la Vida ni a cualquier otro programa de los de salud o programas sociales de Junaeb".

"Es bueno contribuir a que no quede esa sensación, porque es bueno no insistir en un recorte que no es tal", añadió Figueroa, quien pidió dar por terminado el tema.