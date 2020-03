Ministro Mañalich confirmó 181 casos de coronavirus en el país

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, confirmó 181 personas contagiadas con el coronavirus en el país, lo que implica un aumento de unos 30 casos en 24 horas.

El secretario de Estado recalcó que aún estamos en "una etapa de brote muy acotado" y sostuvo que hay nueve casos graves, tres de ellos con respiración mecánica, aunque todos ellos tienen "un buen pronóstico".

Mañalich además destacó que el número de nuevos casos se redujo entre ayer y hoy de 81 a solo 30, aunque dijo que la situación es muy variable entre un día y otro.

"Afortunadamente el número de casos desde el día de ayer a hoy día ha sido mucho más reducido. Ayer informamos 81 nuevos casos y hoy día vamos a tener un informe de 181 casos totales, en relación a ayer aumentamos 30 casos", planteó el ministro.

"Esto no debe llevarnos a ninguna falsa conclusión, estos números cambian, no saquemos ninguna conclusión anticipada, pero creo que la estrategia de hacer exámenes a toda persona que presente síntomas y generar las medidas de aislamiento para esa persona, de manera que no contagie a quienes trabajan con él, con los adultos mayores que están en contacto con él, es la medida esencial que estamos tomando y en la que tenemos puestas enormes esperanzas para que nuestro sistema de salud no colapse", recalcó Mañalich.