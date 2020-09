Ministro Monckeberg por acusación contra Mañalich: Errores pudo haber, pero se actuó de buena fe

El ministro de la Segpres, Cristián Monckeberg, consideró que la acusación constitucional que impulsa la oposición contra el ex titular del Minsal, Jaime Mañalich -renunciado el 13 de junio pasado-, por su gestión en el combate de la pandemia de Covid-19, es una "tremenda oportunidad" para demostrar que se "actuó de buena fe".

Con un tono evidentemente más conciliador que el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, Monckeberg planteó que la discusión del libelo acusatorio aparece como una "tremenda oportunidad para poder demostrar cómo se hicieron las cosas, que se actuó razonablemente bien".

"Errores se pueden haber cometido, pero se actuó de buena fe y buscando las mejores soluciones con la información que se tenía", subrayó en El Diario de Cooperativa.

Con la intención de la UDI de que se estime que la acusación fue presentada fuera de plazo, este martes la Cámara Baja tomará conocimiento del texto y que sorteará la comisión ad hoc que lo analizará.

También se refirió brevemente a las indagatorias penales que lleva el Ministerio Público contra Mañalich: "En todo el mundo hay discusiones de esta materia, y cada país ha ido resolviendo discusiones desde el punto de vista si son judiciales, políticas, evaluaciones epidemiológicas, etcétera. Queremos que se investigue, que se investigue bien, se saquen buenas conclusiones si hubo o no hechos constitutivos de delitos".

"QUEREMOS FACILITARLES LAS VIDA A LOS INDEPENDIENTES"

Por otra parte, Monckeberg confirmó que en el Gobierno alistan una propuesta ante la discusión sobre el mecanismo presencial de recolección de firmas ante notario de los independientes que quieran postular a una eventual Convención Constituyente, el cual en algunos sectores creen que se ve dificultado en medio de la pandemia por el coronavirus.

"Queremos facilitarles la vida a los independientes para que busquen sus firmas. Estamos buscando un sistema digital, puede ser a través de Clave Única, con el Servel, donde alguien que quiera promocionar la candidatura de un independiente va, se inscribe y registra su firma", expuso.

"AVANZAR A UNA PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL"

El titular de la Segpres se refirió también a la idea planteada por el Ejecutivo de incorporar un impuesto al consumo a la reforma de pensiones, la cual fue criticada por la senadora Carolina Goic (DC), quien cuestionó que, según su análisis, se busque "aumentar el precio del pan para financiar las pensiones"; similar opinión a la de su par socialista Juan Pablo Letelier, a quien no le parece "correcto que las familias de trabajo y clase media tengan que terminar financiando la reforma".

"Hay un compromiso importante del Gobierno de mejorar el pilar solidario, avanzar a una pensión básica universal, que ojalá se acerque a lo que es, por ejemplo, hoy el salario mínimo. Y eso requiere un mayor esfuerzo, y no solo más cotización, sino también mayor esfuerzo fiscal, recursos que muchas veces salen de recaudación", defendió Monckeberg.

En ese marco, "la mayor cotización -apuntó-, el 6 por ciento extra no es suficiente porque puede ayudar a un tipo de trabajadores, pero no a todos, porque para algunos simplemente el pilar solidario es la alternativa. Entonces se requiere una mayor recuadación, ¿cuál va a ser? Una alternativa es el impuesto al consumo, y uno de ellos es el IVA, puede ser una fórmula u otra (...) pero no es la verdad absoluta".