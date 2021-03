Ministro Palacios reconoció que delivery de las ferias "no se planteó de buena forma"

El ministro de Economía, Lucas Palacios, reconoció que la posibilidad de comprar a través de delivery en ferias durante las cuarentenas "no se planteó de una buena forma" por parte del Ministerio de Salud.

Según publicó El Mercurio, Palacios participó este martes en una comisión en la Cámara de Diputados, instancia donde planteó que "hay mucha gente que trabaja en el delivery, y este fue definido una actividad esencial prácticamente en todo el mundo, porque permite que las personas se queden en su casa".

Sin embargo, el secretario de Estado confirmó que solamente el 5 por ciento de las ferias libres cuenta con un servicio de entrega y que "eso a mi juicio no se planteó de buena forma, pero hay personas que sí se pueden abastecer de delivery de otros productos durante ese fin de semana".

El ministro también se refirió a la coordinación que existe con el Ministerio de Salud para tomar medidas por la pandemia, reconociendo que no siempre se logran acuerdos en todas las materias, "pero siempre priman los criterios sanitarios. Y en este caso, aumentando los contagios, yo no me pierdo ni un segundo; priorizo lo sanitario, porque la economía funciona bien cuando las personas están sanas".