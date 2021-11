Ministro Paris y polémica por PCR de diputado Sabag: Normas sanitarias obligan a esperar resultados

El ministro de Salud, Enrique Paris, aseguró que las normas sanitarias obligan a esperar el resultado de un test PCR antes de realizar un viaje, en relación a la situación del diputado Jorge Sabag (DC), quien acudió a votar la acusación constitucional contra el Presidente Piñera tras haberse realizado un examen preventivo.

Según publicó La Tercera, en una actividad en Puerto Montt, el ministro indicó que "una persona, cualquiera que sea, no me voy a referir al diputado Sabag (...) cuando una persona es sintomática y por estar con síntomas se toma un examen (...) esa persona antes de movilizarse tiene que esperar el resultado del examen, porque si hubiese salido positivo no puede moverse, tiene que guardar la cuarentena porque puede contagiar".

Paris añadió que "todos los chilenos debemos saber que si nos sentimos enfermos (...) y pensamos que tenemos Covid y nos tomamos el examen, debemos 'encuarentenarnos' de inmediato y esperar el resultado".

"El Código Sanitario y las normas sanitarias obligan a que el paciente que es sintomático y que se toma un examen debe esperar el resultado del examen antes de abandonar la cuarentena (...) porque si esta persona -no estoy hablando del diputado, sino en general- viaja o tiene contacto con otras personas puede contagiar", puntualizó.

"Yo como autoridad ministerial no estoy a cargo de los sumarios, eso tiene que decidirlo la seremi de Ñuble, porque es diputado por Ñuble, o la seremi de Valparaíso, donde él acudió", agregó.