07:37 - | [Radio En Vivo] Mario Astorga: No tiene sentido que a algunos sectores se le exija tanto, y a otros sectores no se le exija nada para funcionar durante la pandemia #CooperativaEnCasa

07:33 - | [Radio En Vivo] Mario Astorga: Muchos restaurantes deberían despedir, pero no pueden porque no tienen dinero para pagar las indemnizaciones. Hasta el momento se han perdido 100 mil empleos #CooperativaEnCasa

19:23 - | #CooperativaEnCasa Médico internista del Hospital Sótero del Río, Juan Carlos Said: "La trazabilidad partió tarde, no es óptima", en la Región Metropolitana "no es suficiente"