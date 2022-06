Minsal comenzó a entregar mails de altos funcionarios en el primer peak del Covid-19

Después de 21 meses de la solicitud inicial de Ciper Chile por Transparencia, el Ministerio de Salud comenzó a entregar los correos electrónicos enviados y recibidos por los ex ministros Jaime Mañalich y Enrique Paris y la ex subsecretaria de Salud Pública Paula Daza entre marzo y septiembre de 2020.

Los documentos requeridos también atañen a Carlos Sans, ex director del Departamento de Estadísticas (DEIS), Rafael Araos, ex jefe del Departamento de Epidemiología y a Johanna Acevedo, la entonces jefa de la División de Planificación Sanitaria.

El medio los solicitó después de que una funcionaria de la cartera declarara ante la Fiscalía que el entonces gabinete de Mañalich había manipulado la base de datos de contagiados por Covid-19.

Dada la falta de respuesta del Minsal, Ciper presentó un amparo ante el Consejo para la Transparencia (CPLT), que falló a su favor en julio de 2021 y ordenó al Ministerio facilitar los documentos, pero bajo el mando de Paris, este decidió llevar el caso hasta la Justicia, sufriendo un nuevo revés cuando la Corte de Apelaciones de Santiago autorizó la entrega en febrero pasado.

Según publicó Ciper, durante una reunión en las dependencias del Minsal este miércoles, la propia ministra María Begoña Yarza, acompañada del subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, entregó una primera tanda, que suma 40 mil páginas en formato PDF (73 MB en total) y contiene parte de los mails de las casillas de Mañalich y Daza, proceso que continuará hasta completar los 183 GB de información recolectada.

En la instancia, Yarza ofreció disculpas a nombre del Estado por la demora en el cumplimiento de lo ordenado por el CPLT y la Justicia, y destacó que facilitar su acceso es un aporte a la transparencia de la función pública.

Para la abogada Andrea Ruiz, que representó a Ciper ante el tribunal de alzada, de esta forma "se pone término a una ardua batalla por hacer valer el derecho de acceso a la información. Este derecho humano, herramienta potente en poder del periodismo de investigación, se enfrenta a prácticas de secreto estatales, dilaciones indebidas y obstáculos que lo pueden transformar en letra muerta, afectando con ello el control social y la estabilidad del Estado democrático de derecho".

CÓMO EXCLUYERON INFORMACIÓN SENSIBLE

Tal como lo pidió Ciper en primera instancia, cuando el CPLT ordenó al Minsal entregar los documentos, condicionó el traspaso a que se editara la información sensible, el que fue uno de los motivos esgrimidos por Paris para justificar el atraso, pues en febrero señaló que se debían revisar cerca de 49 mil correos "en base a los criterios dispuestos por la Corte Suprema, para principalmente proteger la seguridad nacional".

El acta de entrega detalla la facilitación de cerca de 72 mil mails, y explica que para tarjar información sensible el Minsal utilizó un mecanismo automatizado para borrar los RUT, las direcciones de correos de servidores que no son públicos, los nombres de quienes no sean funcionarios públicos, los teléfonos, las direcciones personales, los usuarios y contraseñas, y la información relativa a diagnósticos médicos.

A juicio del medio, el uso de dicho sistema "significa un hito que puede sentar precedente en otras solicitudes de acceso a correos electrónicos de funcionarios, ya que uno de los argumentos que se utilizan para denegar la información es la imposibilidad de disponer de funcionarios que se dediquen a tarjar los datos sensibles en miles de emails", a la vez que supone un riesgo por la naturaleza automatizada del mismo.

Se optó por este sistema después de que el CPLT anunciara en mayo un sumario contra las actuales autoridades del Minsal por el atraso, a lo que la cartera replicó solicitando usar el mecanismo, lo que fue rechazado por la institución: "Que lo hagan por una vía u otra no es asunto nuestro. No podemos validar o ayudarles a elegir el método. Nuestra obligación es asegurar que entreguen conforme a la ley y a la decisión del Consejo", sentenció su presidente, Francisco Leturia.

Ciper cierra su publicación confirmando que su equipo "ya está analizando cada uno de los correos electrónicos".