Minsal confirmó que habrá dosis de refuerzo para vacunados con Pfizer, AstraZeneca y CanSino

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, anunció que el próximo martes 12 de octubre se comenzará a aplicar una tercera dosis para personas vacunadas con AstraZeneca y Pfizer y una segunda inyección para inoculados con CanSino.

A la fecha, la dosis de refuerzo solamente era administrada en aquellas personas que fueron vacunadas con Sinovac.

La aplicación se desarrollará mediante un calendario que priorice a los mayores de 55 años, según lo confirmó Paula Daza. "A partir de ese día se iniciará la vacunación de refuerzo para todas las personas vacunadas con dosis del laboratorio Pfizer, AStraZeneca y CanSino", confirmó.

Además agregó que también serán vacunados quienes "participaron de estudios clínicos en nuestro país con vacunas de los laboratorios AstraZeneca, Janssen y CanSino y personas que han realizado la homologación de vacunas recibidas en el extranjero".

"Esta fase, igual que la primera, se llevará a cabo según un calendario que considera la edad y fecha en que se completó el esquema de vacunación", concluyó la autoridad de Salud Pública.

Durante las primeras semanas se utilizará la dosis de Pfizer, a las que acudirán las personas que cuenten con un intervalo mínimo de cuatro meses desde la aplicación de la segunda dosis.

En tanto, las autoridades de Salud publicarán el calendario de vacunación específico este viernes 8 de octubre.

La doctora Claudia Cortés, infectóloga de Clínica Santa María, hizo un llamado a la población a inocularse contra el coronavirus, enfatizando que "mientras más gente haya sin vacunarse, hay más virus a nivel poblacional y más posibilidades de que ese virus mute, que haya variantes más agresivas".

"Además, las personas que no están vacunadas tienen mucho más riesgo de contagiarse particularmente con la variante Delta, por lo tanto, van a enfermarse más gravemente", añadió.

En la misma línea, el doctor Carlos Pérez, infectólogo de Clínica Universidad de Los Andes, complementó que quienes no están vacunados "no sólo tienen riesgo de enfermarse y hacerlo gravemente, sino que de transmitir la infección a las personas que los rodean, a sus compañeros de trabajo".

"Esta vacuna no es aún obligatoria en Chile, pero podría serlo en el próximo tiempo", reflexionó.

TRAZABILIDAD COVID

Luego de que el Minsal anunciara que la estrategia de trazabilidad, testeo y seguimiento de casos de Covid-19 pasará de las actuales manos de la Atención Primaria de Salud (APS) a ser asumida por las distintas seremis de la cartera a lo largo del país, el Gobierno acordó formar una mesa de coordinación con la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) para abordar en profundidad tres temáticas muy relevantes para la APS: TTA, salud mental y financiamiento per cápita.

El alcalde de La Granja y presidente de la Comisión de Salud de la AChM, Felipe Delpin (DC), dijo que "vamos a la mesa de trabajo buscando siempre que sea reconocida lo que es la APS, pero también por la asignación de recursos: el año pasado el Gobierno estaba planteando 100 pesos de aumento (pesos per cápita) y llegamos a 800 pesos. No veo por qué este año no podamos llegar a 1.500 pesos, hay que hacer el esfuerzo".

No fueron parte de la reunión los alcaldes de la Región Metropolitana que la semana presentaron una carta en La Moneda exigiendo mantener la estrategia Covid en la APS.

De ese grupo, la alcaldesa de San Miguel, Erika Martínez (CS), apuntó que "hoy día debemos dejar claro que no sólo nos están quitando los recursos sino que también se esta impidiendo normativamente que nosotros, con nuestros propios recursos, podamos hacer este trabajo de TTA".