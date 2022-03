Minsal destaca resultados "relativamente buenos" tras dos años de Covid-19 en Chile

A dos años del primer contagio de Covid-19 detectado en Chile, periodo en que más de tres millones de personas -casi el 15 por ciento de la población- han dado positivo en tres olas de infecciones, y 42.381 personas han fallecido producto del virus, el Ministerio de Salud sostiene que la respuesta de la red hospitalaria ha sido "relativamente" positiva.

Cabe recordar que en los peores momentos de la pandemia, recintos públicos y privados más que cuadruplicaron su capacidad de camas en unidades de cuidados intensivos, áreas que en todo este periodo han atendido a 50.325 pacientes con cuadros graves de la enfermedad, de los cuales 36.841 (73,2 por ciento) han sido dados de alta.

"Lo más importante que hemos aprendido es que el sistema integrado, público y privado, estresado al máximo como ha estado, fue capaz de dar respuesta a este desafío gigantesco, y de hacerlo con una rapidez de entrega de servicios y con resultados que hasta el momento son relativamente buenos. No voy a decir que son los mejores del mundo, pero en algunos aspectos son superlativos", reflexionó en El Mercurio el ministro de Salud, Enrique Paris.

A pesar de que Chile se mantiene como uno de los líderes en vacunación a nivel mundial, pues más del 90 por ciento de la población cuenta con su esquema básico completo, la autoridad sanitaria reafirmó que "esto no se acaba todavía".

"Si el mundo no es solidario con los países que no han podido vacunar, van a seguir surgiendo variantes que pueden ser menos agresivas, pero más contagiosas. Vamos a tener que estar permanentemente cuidándonos y sobre todo vacunándonos hasta que esto se transforme en una endemia", apuntó.

"NO PODEMOS SACAR CUENTAS ALEGRES"

Si bien en los primeros meses de la pandemia Chile aparecía bastante golpeado en comparación con otros países afectados, la integrante del Consejo Asesor Covid-19 Ximena Aguilera indicó al matutino que "lo que sucedía era que tenemos mejores sistemas de vigilancia y una mejor visión tanto de la mortalidad como de los casos, aunque por supuesto con problemas. La situación en realidad fue muy grave, pero no era la peor del mundo".

"Hasta donde vamos -porque esto tampoco ha terminado-, yo creo que hay un reconocimiento a nivel internacional, primero de la transparencia en los datos, también respecto de la cobertura de la vacunación", destacó la experta, y si bien "hemos tenido bastantes pérdidas, también las tenemos mejor contadas que en otros lugares".

"Entonces no diría que es una situación exitosa; exitosa es en los países donde uno sabe que hay buena vigilancia y poca mortalidad, como podrían ser Nueva Zelanda o Australia (...) Pero para el nivel de desarrollo que tenemos, la respuesta ha sido bien razonable, aunque eso no nos debe hacer perder de vista la cantidad de fallecidos que hemos tenido. Entonces, no podemos sacar cuentas alegres", enfatizó.

En cuanto a los desafíos de ahora en adelante, la directora del Centro de Epidemiología y Políticas de Salud de la U. del Desarrollo planteó que, dado que "esta es una emergencia para la cual el mundo no estaba preparado", es necesario "mejorar nuestra institucionalidad y también la global para estar mejor preparados para un nuevo evento".