Minsal implementará nuevas medidas para mitigar las largas filas y esperas en vacunatorios

El Ministerio de Salud anunció que implementará una nueva estrategia para mitigar las largas filas y esperas que ha debido afrontar mucha gente en los vacunatorios para recibir sus dosis anti-Covid, ya sea la primera, la segunda o la de refuerzo.

Varias horas han debido aguardar las personas, y en algunos casos incluso bajo el sol, justo en una época cuando el calor predomina con fuerza.

Por ello, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, detalló que, entre las medidas que adoptarán, "lo primero es aumentar la cobertura en el tiempo, extender los horarios a uno vespertino, aumentar los puntos de vacunación, y algunos vacunatorios van a abrir los fines de semana".

Asimismo, "en el Minsal tenemos más de 20 móviles, con los que vamos a ir a apoyar a las distintas comunas con mayor demanda", afirmó.

- Porcentaje de personas vacunadas de población objetivo mayor de 18 años con primera dosis y dosis única contra #COVID_19 al 26 de octubre. #YoMeVacuno ✌️ pic.twitter.com/aeWY2lfGt2 — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) October 27, 2021

- Total de personas vacunadas contra #COVID_19 al 26 de octubre. #YoMeVacuno ✌️ pic.twitter.com/bmHWw5FUmx — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) October 27, 2021

En tanto, las autoridades sanitarias siguen insistiendo en sus llamados a que los no vacunados comprendan la importancia de inocularse, advirtiendo asimismo que de no hacerlo, no podrán obtener el Pase de Movilidad y, como consecuencia, "comenzarán a tener restricciones".

Aquello, además, enmarcado en la aún leve pero constante alza en los contagios de coronavirus en las últimas semanas en el país, que llevó a superar la barrera de los 10.000 casos en etapa activa de la infección por primera vez desde el 20 de julio.

En este marco, la infectóloga María Luz Endeiza, jefa del vacunatorio de la Clínica Universidad de Los Andes, recomendó "no minimizar los síntomas, entender que a pesar de que hay otros virus circulando, como rinovirus o parainfluenza, cualquier sensación podría ser Covid".

"Al mínimo dolor de garganta o congestión nasal, tomarse altiro el PCR. No decir 'pucha, llevo cinco días dando vueltas y me lo voy a hacer ahora', porque mientras tanto anduvo desparramando virus", complementó.