Minsal incorpora unas recomendaciones del Consejo Asesor a criterios del plan "Paso a paso"

El ministro de Salud, Enrique Paris, anunció que van a incorporar algunas de las recomendaciones del Consejo Asesor Covid-19 en los criterios del plan "Paso a paso" establecido por el Gobierno para aliviar las restricciones sanitarias en medio de la pandemia del coronavirus.

El secretario de Estado explicó que estudió la minuta con las recomendaciones del consejo, que le fue enviada por la doctora Ximena Aguilera.

Paris confirmó que "con respecto a la proporción de casos nuevos que provienen de contactos bajo seguimiento, los vamos a agregar, ya que nosotros no los habíamos agregado en la etapa de transición".

"Y también vamos a agregar en la etapa de paso transición a preparación la proporción de casos nuevos que provienen de contacto bajo seguimiento", agregó.

La autoridad sanitaria dijo que "las preocupaciones de Consejo Asesor Covid-19 son plenamente correctas y atendibles, y vamos a hacer todo el esfuerzo para cumplirlas, pero necesitamos del esfuerzo de la población y obviamente seguir trabajando -como lo han hecho siempre- los trabajadores de la salud".

Por su parte, la representante de los médicos de la salud primaria, doctora Ingrid Kremser, criticó a Paris y sostuvo que "un desconfinamiento sin trazabilidad efectiva no es segura, quisiera decir que es inapropiado que el ministro utilice a los funcionarios de APS para no transparentar los indicadores. Estamos convencidos del trabajo que hacemos, en realidad los únicos que creyeron o fuimos invisibles fue para el Ministerio, nosotros no fuimos tomados en cuenta desde los inicios".