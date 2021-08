Minsal informó 868 nuevos contagios y 65 fallecidos por Covid-19 en la última jornada

El Ministerio de Salud informó 868 casos nuevos (1.579.137 contios totales) y 65 fallecidos (36.016 decesos totales) producto del Covid-19 en las últimas 24 horas.

Del total de nuevos contagios, 452 casos presentaron síntomas, 270 casos son asintomáticos y 146 aún no han sido notificados, mientras que existe un total de 6.379 casos activos.

Domingo 8 de agosto | Red Asistencial



🔸 1.125 hospitalizados

🔸 943 en ventilación mecánica

🔸 555 camas críticas disponibles

Asimismo, en las últimas 24 horas se realizaron 55.001 exámenes PCR, con una positividad de un 1,54% a nivel nacional, y de un 2% a nivel de la Región Metropolitana.

Domingo 8 de agosto | Positividad exámenes PCR

En tanto, el Minsal informó que de un total de 3.375 camas críticas habilitadas, 555 se encuentran disponibles a nivel nacional.

En la actualidad existen 12.719 cupos totales en 156 residencias sanitarias a nivel país.

El infectólogo y académico de la USACh, Ignacio Silva, insistió en las medidas de autocuidado y a mantener el ritmo de vacunación.

"Es importante que disfrutemos este momento epidemiológico positivo, pero con responsabilidad, porque esta estabilidad es frágil y si no somos responsables la podemos perder. El llamado más importante es a mantener el ritmo de vacunación: ojalá las personas que no se han vacunado lo hagan y podamos ampliar la vacunación a personas que no han sido incluidas, sobre todos los niños", señaló el experto.

PLAN CONTRA LA VARIANTE DELTA

Asimismo, la doctora Cinthya Urquidi, Académica del Departamento de Epidemiología y Estudios en Salud de la Universidad de los Andes, enfatizó que es vital generar un buen plan de contingencia contra la variante delta.

"En la medida que se abran las fronteras regionales e internacionales, es importante, vital, poder asegurar que ya existe un buen plan de contingencia ante el ingreso de la variante delta. Si esto no se puede asegurar, no es recomendable reabrir, o retomar actividades de alto riesgo", sostuvo.

LA DOSIS DE REFUERZO

Sebastián Solar, infectólogo de la Clínica Alemana, indicó que la dosis de refuerzo debe ser aplicada lo antes posible.

"Algunas autoridades han intentado promover que haya mayor cobertura de gente con dos dosis antes de poner una tercera, en otros países se va a seguir una estrategia de priorización de primeros grupos vulnerables y después población general", indicó Solar.

"En definitiva, lo que se está observando y asumiendo en la práctica, es que esta tercera dosis va a ser de beneficio y que debiera ser implementada lo antes posible de acuerdo a las condiciones que tenga cada país", cerró.