Minsal inició sumario para investigar PCR negativo de la alcaldesa de Molina

La Seremi de Salud del Maule inició una investigación sumaria debido a los dispares resultados de los exámenes PCR de la alcaldesa de Molina, Priscilla Castillo (DC).

La jefa comunal arrojó indeterminado en una primera muestra, positivo en una segunda, que la dejó en cuarentena, y negativo en uno particular que aseguró se realizó en su casa.

Este último fue puesto en duda por el Servicio de Salud del Maule, debido a que no está en el registro Epivigila del Minsal, que obliga a los laboratorios a inscribir el test al momento en que lo realizan.

"Recibimos una denuncia de un concejal y se ordenó la investigación sumaria, para ver si efectivamente pudo haber una manipulación. Ahora eso es muy fácil de comprobar porque todo queda registrado en el sistema Epivigila", dijo la seremi Marlenne Durán.

La autoridad sanitaria agregó que "si la información fue cambiada, queda la fecha, la hora y la persona que lo cambió, porque al sistema tiene acceso personal con clave. Ahora si se establece alguna adulteración será denunciada a la justicia".

"Error o manipualción"

La alcaldesa Castillo manifestó que "estoy sorprendida; esto ha sido muy angustiante. Me hice el PCR de manera particular en mi casa porque tenía dudas y me salió negativo".

"Ahora no sé si hubo un error, manipualación o hay explicación científica. Lo hice público porque quizás a cuánta gente le ha pasado lo mismo", concluyó la jefa comunal.

Desde el Ministerio Público, señalaron que están estudiando si procede en su mérito una investigación de oficio ante la denuncia.