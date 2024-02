Minsal pide no amainar vacunación anti Covid: Si bien el riesgo hoy es menor, nunca es cero

La subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, llamó a la población a no amainar la vacunación contra el coronavirus, pues aunque el riesgo de contraer un cuadro grave de Covid-19 actualmente es bajo, "nunca es cero", a propósito de que ayer se anunció la ampliación del grupo objetivo de la dosis de refuerzo monovalente.

En conversación con Lo Que Queda del Día, detalló que los 6.661 nuevos casos reportados la semana pasada representaron "un aumento del 18% respecto a la semana previa, y hay un aumento que hemos venido observando en las últimas tres o cuatro semanas". Pero, puntualizó, "si nos comparamos con la misma fecha del año pasado, tenemos 33% menos casos".

Comparó asimismo que "al inicio de la pandemia la curva de casos confirmados se veía reflejada directamente con la cantidad de personas que agravaban o fallecían", sin embargo, "eso hoy se quebró y ya no se mueven juntas, entonces el impacto sanitario de los contagiados no el mismo; y no pasó al azar -relevó-, sino justamente por las altas tasas de cobertura de vacunación".

"Por eso debemos mantener los esfuerzos, porque si bien el riesgo hoy es menor, el riesgo nunca es cero", enfatizó, haciendo hincapié en que "la semana pasada fallecieron 29 personas por Covid; son muchas menos, pero siguen muriendo personas".

En esa línea, recordó que el esquema inicial de inmunización "sigue siendo universal para todas las personas desde los seis meses", por lo que exhortó a padres o cuidadores de bebés mayores a esa edad a que los lleven a un centro asistencial para que reciban las dosis.

"El Covid llegó para quedarse. Lo único que va a cambiar es que, como otros virus respiratorios, va a tener una oscilación constante de alzas y bajas", concluyó.