Minsal presenta este viernes estudio sobre la efectividad de la vacuna de Sinovac en Chile

El Ministerio de Salud presentará este viernes el estudio sobre la efectividad que la vacuna CoronaVac, del laboratorio chino Sinovac Life Science, ha demostrado en su utilización contra el coronavirus en Chile, donde ha sido el principal medicamento en el proceso de vacunación masiva iniciado en febrero.

El uso de emergencia de esta fórmula fue aprobado, para mayores de 18 años, el 20 de enero por el Instituto de Salud Pública, con la información de que ofrece 100% de eficacia para impedir casos graves (necesidad de hospitalización), de 78% para evitar enfermedad moderada, y 50,4% en casos de síntomas muy leves sin necesidad de atención médica, según los ensayos clínicos.

El Minsal, en tanto, dará a conocer hoy a las 09:00 horas los resultados sobre la efectividad de la CoronaVac contra el coronavirus SARS-CoV-2 en Chile, que recoge la evidencia de estos dos meses de inoculaciones.

La presentación estará a cargo de Rafael Araos, quien ha liderado un equipo al interior de la cartera para realizar este análisis. Hasta inicios de noviembre pasado fue jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio, cuando renunció y asumió luego como "asesor estratégico" del Minsal frente a la pandemia.

El ISP explica que la CoronaVac se trata de una "vacuna de virus inactivado, derivada del coronavirus (cepa CZ02)".

En detalle, corresponde a un "virus cultivado en células renales de mono verde africano (Células Vero), posteriormente cosechado, inactivado para evitar su replicación, concentrado, purificado y adsorbido con hidróxido de aluminio que actúa como un agente adyuvante, el cual estimula la respuesta inmune".

Requiere un esquema de dos dosis, con un espacio de tiempo de 28 días entre cada una.

A la fecha, en Chile 7.600.908 personas ya recibieron la primera dosis de una vacuna, de las cuales 5.126.051 ya fueron inoculadas con la segunda. De ese total de 12.726.959 dosis administradas, 11.068.110 corresponden sólo a CoronaVac.

Manuel Nájera, vicepresidente de la Sociedad Chilena de Epidemiología, indicó que "lo interesante es ver cuál es la magnitud de esa reducción, cuántos casos graves estamos evitando con la vacuna y, el segundo objetivo, sería ver si es que hay algún efecto sobre la transmisión, es decir, si es que las personas vacunadas alrededor de ellos se producen menos casos".

"Hay que reconocer que mientras no tengamos vacuna para todos -eso incluye los jóvenes y niños- es difícil hablar de que vamos a lograr un efecto de supresión de la transmisión completa, es difícil que se logre una inmunidad de rebaño, especialmente en estas enfermedades tan transmisibles y con una vacuna que no es 100 por ciento eficaz, tal vez no debería ser el objetivo ni la discusión central, sí es importante tenerlo en cuenta y tratar de buscar la forma de lograrlo", agregó.