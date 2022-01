Minsal reporta nuevo récord: 14.780 contagios y 13,66 por ciento de positividad

El Ministerio de Salud informó este lunes de 14.780 contagios nuevos de Covid-19 en Chile, con una positividad del 13,66 por ciento a nivel nacional, mientras que en la Región Metropolitana ésta es de 13,68 por ciento.

Actualmente hay 66.738 pacientes en etapa activa mientras que la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de 68 por ciento y 323 por ciento para la comparación de siete y 14 días, respectivamente.

Según toma de muestra, las regiones con mayor positividad en la última semana son Tarapacá, Magallanes, Arica y Parinacota, y Antofagasta.

Informe Diario #COVID_19 - 24 de enero



🔸 14.780 casos nuevos

🔸 66.738 casos activos

🔸 23 fallecidos registrados (39.535 en total)

🔸 13,66% positividad nacional

🔸 96.154 exámenes 24 hrs (29.146.709 en total)

🔸 352 camas críticas disponibles



En tanto, la región de Arica y Parinacota tiene la tasa de incidencia actual más alta por 100 mil habitantes, seguida por las regiones de Magallanes, Tarapacá y Antofagasta.

De acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 23 fallecidos por causas asociadas al Covid-19. El número total de fallecidos asciende a 39.535 en el país.

A la fecha, 407 personas se encuentran hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos, de las cuales 307 están con apoyo de ventilación mecánica. Con relación a la Red Integrada de Salud, existe un total de 352 camas críticas disponibles.

Con respecto a las Residencias Sanitarias, el Minsal dispone de 47 recintos de hospedaje, con 4.389 camas totales. La ocupación real a nivel nacional es de un 85 por ciento, quedando un total de 474 camas disponibles para ser utilizadas.

Para mayor información, las personas que no cuenten con las condiciones para realizar una cuarentena efectiva en su hogar y requieran trasladarse a una Residencia Sanitaria, pueden llamar al Fono 800 371 900.

ALTA DEMANDA DE EXÁMENES PCR

En medio de esa ola de Covid-19, la alta demanda de toma de exámenes PCR ha generado varios colapsos en la atención primaria en los últimos días. De hecho, municipios como Santiago, Cerro Navia, Maipú y Quinta Normal suspendieron sus operativos por la falta de stock.

En este contexto, el secretario general del Colegio Médico (Colmed), José Miguel Bernucci, pidió a las autoridades priorizar la disponibilidad de pruebas de PCR para la población.

"Si las personas -sobre todo aquellas que son contactos estrechos- no pueden acceder a este PCR después de 48 horas de tener el contacto estrecho, como se ha recomendando para poder descartar un cuadro activo, se nos puede escapar de las manos la circulación viral", advirtió el facultativo.

"Evidentemente, esto es responsabilidad de la autoridad: a las personas no les podemos decir que armen su kit de PCR en la casa. No sólo es quejarse de que hay pocos PCR, sino que tenemos que priorizar PCR a quien tenga mayor riesgo o antecedentes de contactos estrechos por sobre las personas asintomáticas y que no tengan antecedentes de contactos", agregó.

Desde el Minsal afirman que están trabajando para fortalecer la red de laboratorios, que actualmente cuenta con 185 activos y capacidad de sumar 50 más.

"Las personas que no tienen síntomas pero que se autodefinen como contactos o asintomáticos deben acudir a los puntos de Búsqueda Activa de Casos (BAC). En cambio, cuando hay síntomas, tienen que asistir a un consultorio, a un Cesfam, a un SAPU, a un SAR o a un servicio de urgencias, porque requiere saber si efectivamente está infectado o puede que tenga otro problema que no necesariamente sea Covid", señaló la ministra subrogante, María Teresa Valenzuela.