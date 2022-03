Minsal reportó 14.525 casos nuevos de Covid-19 con una positividad de 13,35%

El Ministerio de Salud informó este viernes 14.525 casos nuevos de Covid-19, con una positividad de 13,35 por ciento en las últimas 24 horas.

La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de -20 y -38 por ciento para la comparación de siete y 14 días, respectivamente. En tanto, 14 regiones disminuyen sus casos en los últimos siete días y 16 lo hacen en las últimas dos semanas.

Según toma de muestra, las regiones con mayor positividad en la última semana son O'Higgins, Ñuble, Biobío y Los Ríos.

En tanto, la región de Aysén tiene la tasa de incidencia actual más alta por 100 mil habitantes, seguida por Maule, Biobío y Ñuble.

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con Covid-19 en el país alcanza a las 3.368.704. De ese total, 59.220 pacientes se encuentran en etapa activa.

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 93 fallecidos por causas asociadas al nuevo coronavirus. El número total de fallecidos asciende a 44.339 en el país.

A la fecha, 851 personas se encuentran hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos, de las cuales 686 están con apoyo de ventilación mecánica. Con relación a la Red Integrada de Salud, existe un total de 278 camas críticas disponibles.

AUMENTA EL CONTAGIO ENTRE NIÑOS DE 5 Y 14 AÑOS

Si bien la curva de contagios ha ido en descenso, en el desglose por grupo etario muestra que los casos en niños entre cinco y 14 años han ido en aumento, lo que podría ir de la mano con el retorno a clases.

El doctor Juan Carlos Said, máster en salud Pública, explicó que "es muy probable que el aumento de casos de los niños se debe al retorno a clases, en una situación de más interacción social y algo que en cierta forma era esperable. Ahora, es importante entender que el retorno a clases tiene riesgos pero también tiene beneficios".

La pediatra de la Clínica Dávila, la doctora Gema Pérez, aportó que "si bien las últimas semanas hemos tenido a la baja y han aumentado única y exclusivamente los grupos de 0 a 19 años, tiene que ver con esta circulación. Por eso es muy importante intentar una especie de estrategia de capullo donde todos los adultos, los mayores de tres años que tengan que tener vacunación, sean vacunados".

El Colegio de Profesores entregó esta semana un catastro al Ministerio de Educación donde informan que más de 500 establecimientos han sufrido contagios de Covid-19.

Uno de ellos es el caso del Weston Academy, de la comuna de Quilicura, que cerró sus puertas por el brote de Covid-19. Una apoderada del recinto comentó que "todo esto empezó el lunes, donde hubo muchos trascendidos sobre muchos profesores que estaban contagiados y habían como cinco cursos con niños con un contagio, no todo el curso obviamente, pero algunos, y a partir del martes nos mandaron a todos por la casa, o sea los niños en este caso".

"Estamos esperando ahora que nos digan si continúa la clase el lunes. Me parece mal, me parece súper mal porque igual el niño está perdiendo mucha clase, como te decía, los niños no tienen el cuidado, hay que estar encima de ellos limpiándole las manos, que la mascarilla. Y en la hora del almuerzo, donde esta cuestión es súper álgida, o sea, ahí es donde ocurre la mayor cantidad de contagio", relató.

El presidente de los colegios particulares, Hernán Herrera, apuntó que el primer filtro debe estar en los hogares.

"Efectivamente han existido casos de contagio o niños que llegan con contagios al interior de los establecimientos educacionales. Los colegios particulares subvencionados y particulares pagados, lo que han hecho es aplicar el protocolo que emanó del Ministerio de Salud y que tiene que ver con los contagios. Es efectivo que han habido cursos que se han ido a cuarentena y lo que nosotros hemos transmitido a los padres es que ante cualquier duda de probable contagio del hijo lo dejen en la casa, no lo envíen al colegio", explicó.

Las autoridades de Salud están preparando modificaciones al protocolo de retorno a clases que se podría presentar en las próximas semanas.