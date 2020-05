Minsal: Si seguimos a este ritmo de hospitalizaciones, vamos a necesitar más ventiladores

El Ministerio de Salud reconoció preocupación ante la creciente ocupación hospitalaria de camas críticas en la red asistencial, principalmente en la Región Metropolitana, por la pandemia de coronavirus, y afirmó que se prepara para aumentar la cantidad de ventiladores mecánicos para evitar una eventual escasez.

El Minsal cifró la ocupación de camas UCI a nivel nacional en un 77 por ciento: la tasa la lidera la Región Metropolitana, con 87 por ciento, seguida por Tarapacá y Antofagasta.

En el balance diario, la cartera informó que 604 pacientes se mantienen internados en unidades de cuidados intensivos: 494 conectados a ventilación, 113 de ellos en estado crítico; aún hay 582 respiradores disponibles.

El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, alertó que en los últimos 10 días ha habido un aumento de 20 nuevas hospitalizaciones diarias en unidades de pacientes críticos.

En ese marco, anticipó que "si seguimos a este ritmo, vamos a necesitar más ventiladores", ante lo cual "tenemos compras realizadas que serán entregadas en los próximos días y van a ser distribuidos en los hospitales", priorizando las regiones con mayor ocupación.

y tal como ocurrió en otras regiones del país, hoy es la #RM la que está con mayor cantidad de casos y, por ende, con más ocupación de las camas #UCI ▶️ 87% — Arturo Zúñiga (@arturozunigaj) May 12, 2020

También "hemos hecho un plan en cada uno de los hospitales para que aumentan nuestra capacidad: teníamos 1.200 ventiladores o camas UCI en un comienzo, hoy estamos en 1.900, y eso requiere que cada establecimiento haga el máximo de reconversión y complejización de camas", dijo.

Sin embargo, "lo fundamental es que haya un equipo médico detrás de cada uno, y eso tiene un límite porque no se pueden fabricar, y no se capacitan de un día para otro", advirtió.

En ese sentido, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, respaldó un proyecto de senadores que propone suspender, durante la crisis sanitaria, el Eunacom y el examen de acreditación de especialistas extranjeros, "para permitir contar con más recursos humanos calificados".

"La capacidad de la red no es fija"

En tanto, manifestó que "estamos preocupados por la velocidad de incremento y de capacidad", sobre todo en Santiago, donde "nos hemos acercado al límite".

No obstante, expuso que "uno no puede mirar la capacidad del sistema como una cosa fija, no escalable", resaltando que "lo que está ocurriendo es que hemos crecido vigorosamente en número de camas y ventiladores, y seguimos creciendo".

Además, adelantó que este viernes llegarán "más de 100 ventiladores más" al país.

Mientras tanto, se recurrirá al traslado de pacientes a otras regiones para descongestionar hospitales, mediante la unidad de gestión centralizada de camas del Minsal, existen desde hace 11 años y que "ha sido reforzada", la cual se preocupa de que "cada paciente pueda recibir la atención necesaria, sin importar la ciudad en que viva", subrayó Zúñiga.

Mañalich, a su vez, explicó que el criterio bajo el cual se definen los traslados es si en un hospital determinado la capacidad de ventiladores ocupados excede el 80 por ciento, con el fin de "mantener margen de seguridad".

Durante una visita a Cenabast, el Presidente Sebastián Piñera manifestó que "nuestro sistema de salud está extraordinariamente exigido, estresado, demandado, producto de esta pandemia. ¿Es esta una tarea fácil? Por supuesto que no, es extraordinariamente difícil, porque estamos enfrentando la peor pandemia sanitaria de los últimos 100 años y por eso dentro de las próximas semanas vamos a enfrentar los tiempos más difíciles".